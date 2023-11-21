محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از اواسط وقت امروز تا دو روز آینده جو نسبتاً پایداری را برای استان خوزستان نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: پدیده غالب در خوزستان مه یا مه رقیق یا غبار صبحگاهی در اغلب مناطق و در شهرهای پر جمعیت و صنعتی تجمع آلاینده‌ها خواهد بود.

سبزه زاری اضافه کرد: برای روز پنجشنبه آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و برای روز جمعه در خوزستان ناپایداری‌هایی ضعیفی به صورت پوشش ابر، با احتمال رگبار پراکنده و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در شبانه روز گذشته آبادان با ۲۷.۴ و دهدز با ۷.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۳.۸ و حداقل به ۱۳.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.