سالانه ۱۰ هزار پرستار در کشور تربیت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی ظهر سه شنبه در حاشیه آئین بزرگداشت مقام پرستار که در رواق مبارکه دارالمرحمه بارگاه منور رضوی با حضور ۷۰۰ پرستار برگزار شد، با بیان اینکه جامعه پرستاری کشورمان از بهترین پرستاران دنیا محسوب می‌شوند، اظهار کرد: آمیختگی علم و دانش با مهربانی و ارزش‌های والای فرهنگ اسلامی موجب شده است که کشورمان دارای بهترین پرستاران باشد و در حال حاضر زمینه تحصیل در تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی برای پرستاران فراهم است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه کشورمان در زمینه تربیت نیروی پرستاری رشد بسیار خوبی داشته است، بیان کرد: سالانه ۱۰ هزار پرستار در ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور تربیت می‌شود.

وی با بیان اینکه در آموزش پرستاران از جدیدترین روش‌های آموزشی شامل شبیه سازها و حضور در بالین استفاده می‌شود و این امر موجب شده است پرستاران در زمان دانش آموختگی توانمندی بسیار خوبی داشته باشند، تصریح کرد: همچنین دستگاه‌های موجود در بیمارستان‌ها که به طور مستمر در حال بروز رسانی بوده نیازمند آموزش مداوم و بروز رسانی علم پرستاران است که در این زمینه نیز اقدامات اثر بخشی در حال انجام است.

عین اللهی با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه شرکت‌های پرستاری و مراقبت در منزل در سطح کشور تصریح کرد: بر اساس این برنامه بیمارانی که دوران بستری خود را در بیمارستان طی کرده‌اند و نیاز به مراقبت در منزل و طی کردن دوران نقاهت را دارند به این شرکت‌ها معرفی می‌شوند تا از خدمات پرستاران حرفه‌ای و ماهر بهره مند شوند.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جذب ۲۵ هزار نیروی حوزه سلامت در کشور در سال جاری اظهار کرد: از این تعداد ۱۴ هزار نفر از پرستاران بودند که اواخر مهر ماه آزمون تئوری را طی کرده‌اند و در حال حاضر در مرحله مصاحبه قرار دارند و تا پایان امسال جذب مرکز درمانی کشور می‌شوند.