خراسان جنوبی از نظر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پاک است

به گزارش خبرنگار مهر محمد علی بخشی صبح سه شنبه در ستاد استانی پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گفت: بیش از ۵۷ کشور جهان در گیر بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در طیور صنعتی و بومی هستند.

وی تاکید کرد: با اقدامات انجام شده توسط دامپزشکی و همکاری دیگر دستگاه‌های عضو این ستاد و واحدهای مرغداری، خراسان جنوبی از حیث بیماری آنفولانزای حاد پرندگان پاک است.

به گفته وی این موضوع نوید بخش آن است که تولید تخم مرغ و گوشت سفید در استان تداوم خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: همه واحدهای مرغداری، به خصوص واحدهای تخم گذار برای بیمه واحد خود باید اقدام کنند تا اگر اتفاقی بیفتد و این بیماری شایع شود، به واحدهای که بیمه نداشته باشند، هیچ غرامتی پرداخت نخواهد شد.

مدیر کل دامپزشکی استان افزود: با توجه به حساسیت گله‌های بالای ۹۰ هفته سن در طیور تخم گذار، نسبت به این بیماری، باید برای حذف آنها اقدام شود که پیگیری لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد.

بخشی تصریح کرد: برای حفظ سرمایه واحدهای مورد نظر، باید شرایط بهداشتی و قرنطینه رعایت شود.

وی از همه روستاییان و کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، خواست اگر مورد مشکوکی در طیور بومی و پرندگان آزاد پرواز مشاهده کردند به شبکه‌های بهداشتی و یا از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ اطلاع دهند تا با مراجعه کارشناسان دامپزشکی برای این موضوع و بررسی لازم و نمونه‌گیری اقدام شود.

نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان در این ستاد هم گفت: در خراسان جنوبی ۲۶۹ واحد طیور گوشتی و ۶۰ واحد تخم گذار وجود دارد که در هر ماه سه میلیون و ۳۴۷ قطعه جوجه‌ریزی باید انجام شود.

عارفی پور با اشاره به اینکه تا حدود ۹۴ درصد در استان این کار انجام می‌شود، افزود: در خراسان جنوبی مشکل تأمین جوجه و نهاده نداریم.

به گفته وی از طریق سامانه بازار گاه نهاده مورد نیاز تأمین می‌شود و هر واحد پر خطری که به ما معرفی شود، اقدام لازم در زمینه نهاده آن را انجام خواهیم داد.

شایسته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاکید کرد: هسته اولیه آنفلوانزا در خانه‌ها صورت می‌گیرد و تعداد سه هزار و ۳۶۰ واکسن دولتی را برای تزریق به افراد واجد شرایط توزیع کرده‌ایم.

دوستی مدیر عامل شرکت آبفای خراسان جنوبی هم گفت: تصفیه خانه بیرجند ۳۰۰ لیتر در ثانیه پساب دارد که در حال نهایی کردن قرارداد برای استفاده صنایع از آن هستیم که به طور مستمر کلرزنی می‌شود.

فاضلی فر فرماندار بیرجند هم با بیان اینکه محیط زیست در شرایط فعلی باید مجوز شکار صادر نکند، خاطر نشان کرد: از آن جایی که خسارت سال ۱۳۹۹ در این زمینه، در واحدهای بدون بیمه بود، باید واحدهای مرغداری بدون بیمه، اقدام لازم را در این خصوص انجام دهند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری با اشاره به اینکه ظرف یک هفته برای بیمه واحدهای بدون بیمه باید اقدام شود، تصریح کرد: وقتی در این ستاد موضوعی مصوب شود، دستگاه اجرایی مربوط باید آن را اجرا کند.

به گفته نخعی با هدف جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان، به طور مرتب مرغداری‌ها، سدها و آبگیرهای خراسان جنوبی باید پایش شوند و هشدارهای لازم در این خصوص از طریق رسانه‌های استان به جامعه هدف باید داده شود.