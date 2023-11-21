بیشینه بارندگی در بوشهر به ۱۲۲ میلی متر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین هشدار مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور امروز سه شنبه نیز بارشها با سطح هشدار نارنجی جنوب بوشهر ادامه دارد.
این بارشها اثرات مخاطره آمیزی همچون «اختلال در ناوگان حمل و نقل جادهای، ریلی و هوایی، لغزندگی گردنههای کوهستانی و نقاط سردسیر به سبب بارش برف، سقوط سنگ از ارتفاعات، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، صاعقه، خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال» در پی دارد.
همچنین از ایستگاههای «لمبدان» از توابع دیر ۱۱۳، «بردستان» ۷۸، «وحدنیه» از توابع شهرستان دشتستان ۷۵،« دیلم» ۷۴ و «انارستان» جم ۷۳ میلی متر بارش گزارش شده است.
همانطور که انتظار میرفت دوشنبه اوج فعالیت سامانه بارشی در کشور بود و از بسیاری از ایستگاهها بارندگی گزارش شد.
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