رضا بصیریان جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط کنونی که اینترنت به منبع مهمی برای دستیابی به اطلاعات تبدیل شده است، بسیاری از افراد اطلاعات سلامت خود را نیز از این طریق جست‌وجو می‌کنند.

وی از انجام پژوهشی با عنوان بررسی رابطه خود بیمار پنداری اینترنتی و سواد اطلاعاتی خبر داد و اضافه کرد: در این پژوهش جامعه اطلاعاتی از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انتخاب شده است.

بصیریان جهرمی با اشاره به بررسی ۳۹۲ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از ابزار پرسشنامه بیان کرد: پرسشنامه سواد اطلاعاتی یزدانی و مقیاس شدت سایبرکندریا برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دسترسی بهتری به اطلاعات حوزه سلامت داشته باشند افزود: میزان سواد اطلاعاتی در بین این دانشجویان ۵۷ درصد بود که از متوسط بالاتر است ولی مطلوب نیست.

این پژوهشگر میزان خود بیمارپنداری اینترنتی در بین این دانشجویان را بیش از ۷۳ درصد اعلام کرد و افزود: یافته‌های این مطالعه نشان داد که بین خود بیمار پنداری اینترنتی و سواد اطلاعاتی دانشجویان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.

وی با اشاره به رابطه معکوس بین بین متغیر سن و خود بیمار پنداری اینترنتی دانشجویان تاکید کرد: مهارت‌های سواد اطلاعاتی می‌تواند نقش مهمی در بازیابی اطلاعات سودمند برای کاربران ایفا کند.

بصیریان جهرمی گفت: ارتقای سطح مهارت‌های سواد اطلاعاتی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اطلاع رسانان پزشکی و همچنین گنجاندن این موضوع در برنامه‌های درسی گام مهمی در راستای کاهش سطح ابتلاء به خودبیمارپنداری اینترنتی دانشجویان محسوب می‌شود.

این پژوهش در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شده است.