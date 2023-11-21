بازداشت مردی به دلیل سوءاستفاده از پسرش در اینستاگرام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: به دنبال انتشار ویدیوهایی با محتوای فحاشی، تظاهر به مشروب خواری و … از سوی یک کودک در فضای مجازی و عادی انگاری این عمل زشت که منجر به ناراحتی و ایجاد دغدغه برای مردم نیز شده بود، رسیدگی به موضوع با توجه به درخواست‌های مکرر کاربران شبکه‌های اجتماعی برای برخورد قانونی با تولیدکننده این ویدئوها در دستور قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ادامه کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کرده و باروش‌های فنی گرداننده صفحه اینستاگرامی منتسب به کودک مذکور را شناسایی کردند. در ادامه نیز هماهنگی با مقام قضائی انجام شد و مأموران این فرد را در در یکی از محله‌های جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا پایتخت منتقل کردند.

گودرزی با بیان اینکه متهم مذکور، پدر پسربچه شش ساله بود، گفت: کلیپ‌های تولید و منتشرشده از سوی این فرد نقض آشکار حقوق کودکان و از مصادیق بارز کودک آزاری بود، علاوه بر آن ترویج شراب‌خواری، نوچه پروری، به کار بردن الفاظ رکیک جنسی توسط کودکان و … نیز از سوی پدر این کودک انجام شده بود.

وی با اشاره به انجام تحقیقات از پدر این کودک گفت: متهم اعتراف کرد که به همراه دوستانش اقدام به تولید و انتشار ویدئو از پسر شش ساله‌اش کرده و قصد داشته تا از طریق جذب دنبال‌کننده برای صفحه اینستاگرامی خود، درآمدزایی کند.

گودرزی با بیان اینکه متهم شدیداً از این بابت ابراز تأسف و از شهروندان بابت جریحه‌دار شدن افکار عمومی عذر خواهی کرد، گفت: متهم‌همچنین بیان داشت که در تصاویر شراب خواری فرزندش عمل شرب خمری انجام نگرفته و تنها شبیه‌سازی با آب و نوشیدنی انرژی‌زا انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه برای چندمین بار است که شاهد اتفاقات این چنینی هستیم، خاطرنشان کرد: هموطنان گرامی اطمینان داشته باشند پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن هشدار به افرادی که جهت دیده شدن و یا جذب دنبال کننده در فضای مجازی به هر ترفندی حتی سوء استفاده از اطفال روی می‌آورند مطابق با قانون و با قاطعیت برخورد می‌کند.