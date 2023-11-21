خروج مرغ از کردستان غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری پیش از ظهر سه شنبه در هفدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار کرد: نگاه متفاوتی نسبت به کردستان از سوی مسؤولان کشوری وجود دارد و کسب رتبه نخست در جذب اعتبارات دور اول سفر رئیس جمهور به استان گواهی بر این ادعاست.

وی افزود: نقطه اشتراکی در کشور در زمینه مشکلات مربوط به بازار وجود دارد و آن هم عدم بازرسی و نظارت هدفمند است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اگر بازرسی و نظارت هدفمند انجام شود بی‌شک پاسخ و نتیجه مناسب را دریافت خواهیم کرد.

نوری اضافه کرد: خروج مرغ از استان غیرقانونی است و با تولیدکنندگانی که اقدام به این کار کنند برخورد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: از شامگاه گذشته خروج از مرغ از استان در راستای ممانعت از افزایش قیمت این کالا ممنوع شده است.

پیمان اسکندری بیان کرد: برنج تایلندی، شکر خانوار، مرغ و گوشت منجمد از اقلام اساسی خانوارها است که در مجموع ۵۵ هزار و ۱۹۱ تن در استان کردستان توزیع شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت گوشت در کشور افزود: در ماه اخیر ۶۰ تن گوشت قرمز بین مراکز عمده استان و خانوارها را توزیع کرده‌ایم.

اسکندری به موجودی ذخایر استراتژیک استان پرداخت و گفت: ۳۵۰۰ تن برنج هندی، ۱۶۰۰ تن برنج تایلندی، ۷۹۸ تن شکر، ۵۱۶ هزار تن گندم در انبارهای غله ذخیره شده است.

وی بیان کرد: ۲۷۰ تن شکر در سطح بازار طی یک ماه جذب و توزیع شده است و با پیگیری‌های مختلف چندبار سهمیه شکر به استان داشته‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان یادآور شد: در هشت ماه اول امسال ۵ هزار و ۷۹۹ بازرسی در استان انجام شده است.