مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران از روز گذشته با رقابت ۴۶ تیم از دانشگاههای استان زنجان در سالن روزبه دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان آغاز و تیمهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات تا اول آذرماه باهم به رقابت پرداختند.
بعد از فراخوان این دوره از مسابقات و اتمام مهلت ثبتنام، ۴۶ تیم از دانشگاههای سراسری زنجان، علومپزشکی استان، آزاد اسلامی زنجان و ابهر، پیامنور زنجان و خدابنده، فنی و حرفهای الغدیر و قائم زنجان، دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا (س) و شهید بهشتی زنجان قرار است به مدت سه روز با هم به رقابت بپردازند.
مرحله اول این دوره از مسابقات با حضور ۴۶ تیم و از ۲۹ آبان تا اول آذرماه، مرحله دوم بعد از مشخص شدن تیمهای صعودکننده به مرحله بعدی طی روزهای چهارم تا ۷ آذرماه و مرحله ردهبندی و فینال نیز در هفته دوم آذرماه برگزار خواهد شد. گفتنی است عنوان گزاره تیمها و نیز زمان برگزاری مسابقات بر اساس قرعهکشی مشخص شده است.
جوایز مرحله استانی برای تیم اول چهار میلیون تومان، برای تیم دوم سه میلیون تومان و برای تیم سوم دومیلیون تومان در نظر گرفته شده است که برگزیدگان علاوه بر دریافت لوح سپاس و جوایز به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.
دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با هدف ایجاد انگیزه پژوهش و پرسشگری، توسعه فرهنگ نقد و گفتوگو، تقویت مهارت فن بیان و قدرت سخنوری دانشجویان آغاز به کار کرده است. همچنین نقد خلاق، عالمانه و مستدل از دیگر اهداف برگزاری این رویداد دانشجویی است که منجر به گسترش فرهنگ گفتوگو و تبادلنظر سازنده و اثربخش در جامعه بهویژه در میان دانشجویان میشود.
بیتردید برگزاری این رویدا میتواند به دانشگاهها با ایجاد فرصتهای اینچنینی، آمادگی پذیرش مسوولیتهای بزرگ جامعه را در دانشجویان ایجاد کرده و در مقابل، جامعه نیز انتظار قبول این نقش خطیر و حیاتی از سرمایههای انسانی برآمده از دانشگاه را خواهد داشت.
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