به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس ظهر سه‌شنبه در دیدار با رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان برای رفع ایرادات و نواقص جاده‌ای اقدامات ویژه ای را در دستور کار دارد.

وی اضافه کرد: در راستای رفع نقاط حادثه خیز در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌ها و پروژه‌های متعددی را در دست اجرا داریم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: ۲۶ دستگاه دوربین نظارتی جدید در محورهای مواصلاتی استان بوشهر نصب یا بروزرسانی می‌شود.

تقویت نظارت هوشمند

اخترشناس اظهار داشت: مراحل خرید ۱۰ دوربین نظارت تصویری، ۶ دوربین کنترل سرعت و بروز رسانی ۱۰ دوربین دیگر انجام شده و تا قبل از پایان سال نصب و اجرایی می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: این سامانه‌ها شامل ۶ دوربین کنترل سرعت در محورهای دیلم- بهبهان، اهرم- برازجان و دالکی- کنارتخته است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۵۳ دستگاه سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور، ۱۹ دستگاه دوربین نظارت تصویری، ۶۰ دستگاه تردد شمار و ۴ دستگاه سامانه توزین در محورهای مواصلاتی استان بوشهر فعال است.