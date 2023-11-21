عشق به کتابخوانی از کودکی در افراد نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با جمعی از کتابداران، ناشران، مدیران کتابخانه‌ها و فعالان حوزه نشر و چاپ کتاب با بیان اینکه طبع انسان به سمت برتری طلبی و حرکت به سوی کمال است، اظهار کرد: خداوند متعال در همه زمینه ها این مهم را در نهاد انسان قرار داده و این امر در زمینه علم طلبی نیز به خوبی مشاهده می شود.

وی با اشاره به فرمایشات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه که به ویژگی‌ها و رسالت‌های انبیاء پرداخته است، افزود: یکی از رسالت‌های انبیای الهی، بیرون کشیدن گنج‌های عقلی انسان‌ها مطرح شده است.

ناصری با بیان اینکه در مقاطعی برای توقف رشد و کمال برنامه ریزی شده است، عنوان کرد: ابوعلی سینای ما کتاب قانون و شفا را نوشته اما کتاب‌ها در غرب تدریس و تحلیل می شود اما در کشور خودمان بررسی درستی روی این کتابها نشده و علت آن سلطه طلبی و برتری جویی غربی هاست.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یزد با بیان اینکه غرب همچنین در تلاش برای گرفتن هویت از جوانان ما بود، افزود: آنها می خواهند قرآن و ائمه را از جامعه ما بگیرند و الگوهایی نظیر خوانندگان و فوتبالیست ها و هنرمندان غربی ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه ما نیازمند تفکر است، عنوان کرد: باید از آموزش های سطحی فاصله بگیریم زیرا حاصل آموزش سطحی، نگاه و شیوه زندگی و مدیریتی سطحی است بنابراین باید به عمق بازگردیم.

ناصری با بیان اینکه کتابخوانی به روخوانی کتاب نیست بلکه باید در کتاب تامل شود، افزود: علم ما باید علم مطبوع باشد تا با این علم به شکوفایی، رشد و پیشرفت برسیم.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به حلقه مفقوده در کتابخوانی به ویژه در میان کودکان و نوجوانان و حتی جوانان اظهار کرد: مشکل اصلی این است که اغلب، از کتاب لذت نمی برند بنابراین هم باید روی قدرت تفکر افراد کار شود و هم در تدوین و تحریر کتاب توجه جدی شود.

وی تصریح کرد: عشق به دانستن باید در همه افراد جامعه ایجاد شود و در این صورت است که علاقه به کتابخوانی در میان تمامی افراد جامعه مشاهده خواهد شد.

ناصری عنوان کرد: خدمتی که امروز پدر و مادر، معلمان، مسئولان و متولیان امر باید انجام دهند این است که فکر افراد جامعه را رشد دهند و شرایط شکوفایی افراد جامعه را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: سیستم آموزشی ما نیز نیازمند تحول است البته تغییراتی رخ داده اما تحولات به کندی انجام می شود و باید سرعت آن بیشتر شود.

ناصری همچنین بر لزوم عادت دادن کودکان به کتاب خواندن تاکید کرد و گفت: وقتی عشق به مطالعه از کودکی در افراد نهادینه شود، در بزرگسالی نیز فرهنگ کتابخوانی ترویج خواهد یافت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اظهار تاسف از اینکه بسیاری از کتابها اکنون گردآوری مطالب اینترنتی هستند، افزود: متاسفانه این شیوه گردآوری کتابها، مطالعات را نیز همانند گردآوری آنها سطحی کرده و نتایج مطلوب و اثرگذاری ندارد.