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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۸

امام جمعه یزد:

عشق به کتابخوانی از کودکی در افراد نهادینه شود

عشق به کتابخوانی از کودکی در افراد نهادینه شود

یزد- امام جمعه یزد گفت: عشق به کتابخوانی باید از کودکی در افراد نهادینه شود تا در بزرگسالی شاهد توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با جمعی از کتابداران، ناشران، مدیران کتابخانه‌ها و فعالان حوزه نشر و چاپ کتاب با بیان اینکه طبع انسان به سمت برتری طلبی و حرکت به سوی کمال است، اظهار کرد: خداوند متعال در همه زمینه ها این مهم را در نهاد انسان قرار داده و این امر در زمینه علم طلبی نیز به خوبی مشاهده می شود.

وی با اشاره به فرمایشات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه که به ویژگی‌ها و رسالت‌های انبیاء پرداخته است، افزود: یکی از رسالت‌های انبیای الهی، بیرون کشیدن گنج‌های عقلی انسان‌ها مطرح شده است.

ناصری با بیان اینکه در مقاطعی برای توقف رشد و کمال برنامه ریزی شده است، عنوان کرد: ابوعلی سینای ما کتاب قانون و شفا را نوشته اما کتاب‌ها در غرب تدریس و تحلیل می شود اما در کشور خودمان بررسی درستی روی این کتابها نشده و علت آن سلطه طلبی و برتری جویی غربی هاست.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یزد با بیان اینکه غرب همچنین در تلاش برای گرفتن هویت از جوانان ما بود، افزود: آنها می خواهند قرآن و ائمه را از جامعه ما بگیرند و الگوهایی نظیر خوانندگان و فوتبالیست ها و هنرمندان غربی ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه ما نیازمند تفکر است، عنوان کرد: باید از آموزش های سطحی فاصله بگیریم زیرا حاصل آموزش سطحی، نگاه و شیوه زندگی و مدیریتی سطحی است بنابراین باید به عمق بازگردیم.

ناصری با بیان اینکه کتابخوانی به روخوانی کتاب نیست بلکه باید در کتاب تامل شود، افزود: علم ما باید علم مطبوع باشد تا با این علم به شکوفایی، رشد و پیشرفت برسیم.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به حلقه مفقوده در کتابخوانی به ویژه در میان کودکان و نوجوانان و حتی جوانان اظهار کرد: مشکل اصلی این است که اغلب، از کتاب لذت نمی برند بنابراین هم باید روی قدرت تفکر افراد کار شود و هم در تدوین و تحریر کتاب توجه جدی شود.

وی تصریح کرد: عشق به دانستن باید در همه افراد جامعه ایجاد شود و در این صورت است که علاقه به کتابخوانی در میان تمامی افراد جامعه مشاهده خواهد شد.

ناصری عنوان کرد: خدمتی که امروز پدر و مادر، معلمان، مسئولان و متولیان امر باید انجام دهند این است که فکر افراد جامعه را رشد دهند و شرایط شکوفایی افراد جامعه را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: سیستم آموزشی ما نیز نیازمند تحول است البته تغییراتی رخ داده اما تحولات به کندی انجام می شود و باید سرعت آن بیشتر شود.

ناصری همچنین بر لزوم عادت دادن کودکان به کتاب خواندن تاکید کرد و گفت: وقتی عشق به مطالعه از کودکی در افراد نهادینه شود، در بزرگسالی نیز فرهنگ کتابخوانی ترویج خواهد یافت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اظهار تاسف از اینکه بسیاری از کتابها اکنون گردآوری مطالب اینترنتی هستند، افزود: متاسفانه این شیوه گردآوری کتابها، مطالعات را نیز همانند گردآوری آنها سطحی کرده و نتایج مطلوب و اثرگذاری ندارد.

کد مطلب 5946299

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