به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جاویدی ضمن تکذیب هرگونه شایعه مربوط به ریزش در تونل‌های خط ۲ مترو شیراز اعلام کرد که چنین خبری آنگونه که برخی در فضای مجازی به آن پرداخته‌اند صحت ندارد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز گفت: همزمان با عملیات اجرایی خاکبرداری در تونل فرعی یکی از ایستگاه‌های در دست احداث خط ۲، یکی از عوامل اجرایی پیمانکار دچار سانحه منجر به فوت شد و ریزش در تونل‌های خط ۲ مترو شیراز صحت ندارد.

گفتنی است روز یکشنبه ۲۸ آبان، بر اثر سانحه ریزش خاک، یک کارشناس شیفت شرکت پیمانکاری پروژه خط ۲ مترو شیراز در یکی از تونل‌های فرعی، جان باخت که بر اساس اعلام منابع آگاه فرد جانباخته، در حین کار در نقطه ناایمن قرار داشته و همین امر موجب بروز حادثه و فوت او شده است.