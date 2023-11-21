  1. استانها
  2. فارس
۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۰۴

سخنگوی شهرداری شیراز:

ریزش تونل‌های اصلی خط ۲ مترو شیراز صحت ندارد

ریزش تونل‌های اصلی خط ۲ مترو شیراز صحت ندارد

شیراز - سخنگوی شهرداری شیراز در خصوص خبر ریزش تونل متروی شیراز گفت: مرگ عامل اجرایی پیمانکار مترو در تونلی فرعی بوده و خبر ریزش تونل‌های اصلی خط ۲ مترو صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جاویدی ضمن تکذیب هرگونه شایعه مربوط به ریزش در تونل‌های خط ۲ مترو شیراز اعلام کرد که چنین خبری آنگونه که برخی در فضای مجازی به آن پرداخته‌اند صحت ندارد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز گفت: همزمان با عملیات اجرایی خاکبرداری در تونل فرعی یکی از ایستگاه‌های در دست احداث خط ۲، یکی از عوامل اجرایی پیمانکار دچار سانحه منجر به فوت شد و ریزش در تونل‌های خط ۲ مترو شیراز صحت ندارد.

گفتنی است روز یکشنبه ۲۸ آبان، بر اثر سانحه ریزش خاک، یک کارشناس شیفت شرکت پیمانکاری پروژه خط ۲ مترو شیراز در یکی از تونل‌های فرعی، جان باخت که بر اساس اعلام منابع آگاه فرد جانباخته، در حین کار در نقطه ناایمن قرار داشته و همین امر موجب بروز حادثه و فوت او شده است.

کد مطلب 5946310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها