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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

آیت الله مکارم شیرازی:

شبهات در خصوص مسجد مقدس جمکران اشتباه است

شبهات در خصوص مسجد مقدس جمکران اشتباه است

قم- مرجع تقلید شیعیان با اشاره به نگاه برخی افراد کج سلیقه به مسجد مقدس جمکران گفت: افرادی که درباره این مکان مقدس شبهه وارد می کنند، اشتباه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد، ضمن تبریک انتصاب وی به سمت تولیت مسجد مقدس جمکران، با اشاره به نگاه برخی افراد کج سلیقه به مسجد مقدس جمکران، اظهار کرد: این مکان مقدس در دوران طلبگی ما یک چهار دیواری کوچک بود، ولی امروز شاهدیم چه عظمتی یافته و چه میزان زائر دارد.

این مرجع تقلید بیان داشت: افرادی که درباره این مکان مقدس شبهه وارد می‌کنند اشتباه می‌کنند؛ چرا که این مرکز بزرگ، زائران زیادی به ویژه از جوانان دارد که در اینجا انابه و توبه می‌کنند و مسیر زندگیشان عوض می‌شود.

کد مطلب 5946314

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