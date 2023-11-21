به گزارش خبرنگار مهر، مجید ناصحی‌مقدم ظهر سه‌شنبه در آئین اختتامیه چهارمین دوره کتاب سال زنجان ضمن گرامی‌داشت هفته کتاب، با بیان اینکه امروز در حوزه کتاب و کتابخوانی به افرادی نیاز داریم که بتوانند نحوه خواندن کتاب را به عنوان یک اصل مهم در این حوزه آموزش دهند، گفت: این موضوع تأثیر به سزایی در فرهنگ مطالعه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شاخص‌گذاری کتابخانه یک اصل مهم بوده و باید انجام شود، افزود: در حوزه کتاب و کتابخوانی علاوه بر نحوه آموزش کتابخوانی، باید بدانیم در هر کتابخانه چه تعداد مربی کتاب به کار گرفته شده‌اند و این همان اصل شاخص‌گذاری کتابخانه‌ها به شمار می‌رود.

این مسؤول با اشاره به اینکه علی‌رغم برگزاری رویدادهای مختلف در حوزه کتاب و کتابخوانی در کشور و به تبع آن در استان زنجان اما هنوز با شرایط مطلوب در این زمینه فاصله داریم، اظهار کرد: آمار دقیقی در خصوص اینکه وضعیت مطالعه در ایران نسبت به دنیا در چه جایگاهی قرار دارد، نداریم اما آمار برآوردی حاکی از آن است که وضعیت مطلوبی نداریم.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با یادآوری اینکه یکی از شاخص‌های مهم در حوزه کتاب، میزان کتب به چاپ رسیده در آن کشور است که از این حیث نسبت به بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیستیم، ادامه داد: ما کشوری هستیم که ادعای تمدن و فرهنگ غنی را داریم، بنابراین کشوری با این غنای فرهنگی نباید در حوزه نشر کتاب در چنین جایگاهی باشد.

ناصحی‌مقدم با ابراز تأسف از اینکه یکی از دغدغه‌های ما در حوزه کتابخوانی، برخوردار نبودن از سیر مطالعاتی است، خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهمی که باید در حوزه کتاب و کتابخوانی به آن توجه داشته باشیم، مسئله سیر مطالعاتی است و این بدان معنی است که هر چیزی سیری برای شروع و پایان خود دارد و ما از این حیث در حوزه کتابخوانی محروم هستیم.