هوای تهران تا ۱۰ درجه سردتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، با عبور سامانه بارشی در بیشتر نواحی استان تهران آسمان قسمتی ابری، در بعضی ساعات ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و در نیمه جنوبی استان گاهی وزش باد خیلی شدید، در بخش‌های شمالی استان بارش باران و برف، در ارتفاعات بارش برف گاهی کولاک برف و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

کاهش محسوس سطح استان از ۵ تا ۱۰ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود که بامداد چهارشنبه (اول آذر) با یخبندان معابر شمالی همراه خواهد بود.

از بعد از ظهر چهارشنبه تا شنبه (۱ تا ۴ آذر) آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد و روند افزایش غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران روز چهارشنبه صاف تا کمی ابری، در صبح وزش باد با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد و روز پنج شنبه نیمه‌ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد، در بعضی ساعات غبار محلی با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.