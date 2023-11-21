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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۴

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی؛

هوای تهران تا ۱۰ درجه سردتر می شود

هوای تهران تا ۱۰ درجه سردتر می شود

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، هوای استان در مناطق مختلف، بین ۵ تا ۱۰ درجه سردتر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، با عبور سامانه بارشی در بیشتر نواحی استان تهران آسمان قسمتی ابری، در بعضی ساعات ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و در نیمه جنوبی استان گاهی وزش باد خیلی شدید، در بخش‌های شمالی استان بارش باران و برف، در ارتفاعات بارش برف گاهی کولاک برف و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

کاهش محسوس سطح استان از ۵ تا ۱۰ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود که بامداد چهارشنبه (اول آذر) با یخبندان معابر شمالی همراه خواهد بود.

از بعد از ظهر چهارشنبه تا شنبه (۱ تا ۴ آذر) آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد و روند افزایش غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران روز چهارشنبه صاف تا کمی ابری، در صبح وزش باد با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد و روز پنج شنبه نیمه‌ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد، در بعضی ساعات غبار محلی با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5946380

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