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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۴

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام:

۳۸ دوربین نظارتی به جاده های استان ایلام اضافه می شود

۳۸ دوربین نظارتی به جاده های استان ایلام اضافه می شود

ایلام -مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت:۳۸ دوربین نظارتی به جاده های استان ایلام اضافه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدزاهدسیدزاهدین چشمه خاور عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با اجرای این طرح بستر ارتباطی دوربینهای نظارتی به فیبر نوری تغییر و ۳۸ دوربین نظارتی جدید به دوربین‌های استان اضافه می‌شود.

وی گفت: با راه اندازی این تعداد دوربین تعداد کل دوربین‌های نظارتی تصویری جاده‌ای استان ایلام به ۸۶ دستگاه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: به منظور ارتقا کیفیت تصاویر دوربین‌های نظارتی و پوشش کامل تصویری محورهای استان جهت کنترل ترافیک، اطلاع از وضعیت جوی و تردد راه‌ها بویژه در ایام اربعین، راهداری زمستانی، ایام نوروز، تابستان و… طرح جامع اصلاح بستر ارتباطی و تکمیل پوشش تصاویر دوربین نظارتی استان اجرا خواهد شد.

چشمه خاور عنوان کرد: افزایش تعداد دوربین‌های نظارتی تصویری با هدف نظارت بیشتر بر تردد و کنترل ترافیک‌های جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان ایلام نصب می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح علاوه بر افزایش کیفیت تصاویر و نصب دوربین‌های مدرن تعداد دوربینهای نظارتی این اداره کل از ۴۸ دستگاه به ۸۶ دستگاه افزایش می‌یابد.

کد مطلب 5946411

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