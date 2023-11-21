به گزارش خبرنگار مهر، مردم هرمزگان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و به یاد شهدای مظلوم غزه همراه با رئیس سازمان بسیج ادارات کشور، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان و جمعی از مدیران دستگاه‌های استان امروز سه‌شنبه اقدام به کاشت تعدادی نهال به صورت نمادین در استان کردند.

نهال‌های کاشته شده مثمر و از نوع گاروم زنگی، زیتون و نارنج بوده که در محل اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان غرس شد.

رئیس سازمان بسیج ادارات کشور در این مراسم ضمن محکوم کردن جنایت صهیونیست‌ها علیه ملت مظلوم غزه تاکید کرد: حماس با عملیات طوفان الاقصی هیمنه صهیونیست‌ها و بلکه هیمنه نظامی تمامی حامیان این رژیم کودک کش را درهم شکست و نشانه‌هایی از ترمیم این وضعیت برای صهیونیست‌ها وجود ندارد و آنان قطعاً آسیب‌های جدی‌تری را در آینده خواهند دید.

سردار فضل الله کفیل، دستاوردهای دیگری را نیز برای رخدادهای غزه برشمرد و افزود: امروز گرایش به اسلام واقعی و قرآن در دنیا افزایش یافته و این نشانه دیگری بر پیروزی رزمندگان اسلام است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان نیز در خصوص اهمیت تشکیل بسیج گفت: دفاع از مقدسات و ایدئولوژی اسلام ایجاب می‌کند که در مقابل خطراتی که آن را تهدید می‌کند به گونه‌ای منطقی و شیوه‌ای صحیح با آن خطر برخورد کرد.

احسان کامرانی افزود: همچنین اصل پیشگیری ایجاب می‌کند که امت اسلامی برای مقابله با هرگونه خطر احتمالی از سوی دشمنان اسلام در آماده باش کامل به‌سر برده و آمادگی دفاعی برای هرگونه خطری که اسلام را به مخاطره افکند، داشته باشند.