دستگیری سارق موتورسیکلت در طرح موتوریار پلیس راهور پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی ابراهیمی، رئیس منطقه ۱۴ پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، با اشاره به مطلب فوق گفت: در محدوده تقاطع هفده شهریور - سعیدی و در راستای اجرای طرح موتور یار، تیمهای منطقه ۱۴ پلیس راهور تهران بزرگ به یک موتورسوار دستور توقف میدهند که پس از توقف این موتورسیکلت و بررسی مشخصات وسیله نقلیه معلوم شد موتورسیکلت دارای سابقه سرقت است.
وی افزود: راکب که همان سارق بود به محض اطلاع از اینکه قرار است توسط تیمهای راهور دستگیر شود قصد فرار داشته که با هوشیاری تیم گشتی از متواری شدن وی جلوگیری شده و به همراه وسیله نقلیه مسروقه طی صورتجلسه ای تحویل کلانتری مربوطه منتقل شد.
سرهنگ ابراهیمی در پایان از شهروندان خواست به محض رؤیت این چنین موارد و خودروها و موتورسیکلتهایی که مدتی رها شدهاند ضمن تماس با فوریتهای پلیسی ۱۱۰ همکاران بنده را در جریان قرار داده تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.
*محمدحسین بدری
نظر شما