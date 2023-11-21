به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری رودسر ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج نماد وحدت و یکپارچگی و از خودگذشتگی است.
وی با بیان اینکه دولت به صورت جهادی و شبانه روز تلاش کرده و برنامههای راهبردی و تکمیل پروژههای ناتمام را در دستور کار قرار داده است، اضافه کرد: ما نیز در گیلان برای خدماترسانی مطلوب به مردم همه ظرفیتها را به کار گرفتهایم.
عباسی اشتغال و مسکن شهری و روستایی را ۲ راهبرد مهم دولت عنوان کرد و گفت: با وجود محدودیتهای زمین در ساخت مسکن، برای محرومیت زدایی و توسعه زیرساختهای آب، برق و گاز دولت در تلاش کرده و همچنان ادامه داد.
استاندار گیلان با بیان اینکه گیلان با تهدید جمعیتی مواجه است، ادامه داد: میانگین جمعیت استان رو به پیری است از این رو باید برای برون رفت از این چالش همه دستگاهها پای کار باشند.
وی با اشاره به راه آهن رشت- کاسپین و آزاد راه قزوین - رشت به عنوان ۲ پروژه بزرگ استان گیلان افزود: افتتاح این پروژهها اقتصاد منطقه را متحول میکند که امید است در ماههای آینده به اتمام برسد.
عباسی به بیش از ۱۵۰ واحد راکد در گیلان که به چرخه تولید برگشتند اشاره کرد و ادامه داد: در بخشهای مختلفی چون اقتصاد، کشاورزی، دانش بنیانها و … با توجه به اسناد بالادستی، منویات رهبر معظم انقلاب و برنامه توسعه کار را با سرعت پیش می بریم.
وی با اشاره به حضور همیشگی مردم در عرصههای مختلف در دفاع و حمایت از نظام و انقلاب اسلامی گفت: مردم با حضور پرشور در انتخابات بار دیگر بدخواهان نظام را ناامید ونقشه های آنان ررا نقش بر آب خواهند کرد.
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