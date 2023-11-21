وحدت و انسجام عمومی دغدغه جدی شورای فرهنگ عمومی قزوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی در جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور که بهصورت ارتباط تصویری و با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: این روزها که ظلم و جنایت صهیونیستها و مظلومیت مردمی بیپناه در مقابل کودککشی، نسلکشی و جنایتهای غیرقابل تصور را میبینیم، باید دائماً جمله «و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یومالدین» یادآوری شود.
وی ادامه داد: دلهای همه ما دردمند مصائبی است که در این ایام بهدلیل ظلم، جنایت و نسلکشی صهیونیستها اتفاق میافتد، شب و روزمان مشغول این معناست، از خدای متعال نابودی این جرثومه خباثت، دشمنی، عداوت و نسلکشی و همچنین پیروزی مسلمانان مظلوم غزه را خواهانیم.
شورای فرهنگ عمومی کشور در بحرانهای جهانی نقشآفرینی کند
امام جمعه قزوین با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی کشور در بحرانهای جهانی نقشآفرینی کند، عنوان کرد: امیدواریم در بحث شورای فرهنگی و حرکت رو به جلوی نظام مقدس جمهوری اسلامی، وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی همه نگاهها و جوانب ایمانی و دینی را مدنظر قرار دهد و همواره در هر استانی حرکتی داشته باشیم که هر بحران و مسئلهای در دنیا پیش آمد، ما بتوانیم نقش ایمانی خود را به نحو احسن در آن مسئله ایفا کنیم.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بیان کرد: در استان قزوین هم برای رسالت و وظیفه برش استانی مهندسی فرهنگی اقداماتی انجام شده است، البته همانطور که همه عزیزان در سراسر کشور مطلع هستند در دورههای گذشته و پیش از دولت کریمه آیتالله رئیسی شرایطی نبود که جلسات شورای فرهنگ عمومی آن طور که باید جان داشته باشند و آن گونه که باید ایده و آرمانهای ایمانی و مطالبات رهبر حکیم انقلاب اسلامی در آنها دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: امروزه الحمدلله فعالیت، شتاب و نشاطی در ریاست محترم جمهوری، وزیر محترم و همه عزیزان گرانقدری که در محضرشان هستیم مشاهده میشود که امیدواریم به واسطه این شتاب و نشاط، جلسات شورای فرهنگ عمومی بهصورت جدیتر برگزار شود؛ کمیتههای پنجگانه در استان ما هم با دبیری مدیرکل محترم ارشاد استان قزوین در حال پیگیری جدی است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان قزوین تأکید کرد: اگر بنده بخواهم اجمالاً عرض کنم قرار است انشاءالله جلسات ما با نظم، انضباط و فواصل کمتری برگزار شود و حتی بهخاطر برخی جابهجاییهای مدیریتی اگر تأخیر در جلسات داشتیم، انشاءالله با نزدیکتر شدن جلسات، آن تأخیرها نیز جبران شود.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: در حوزه فعالیتهای مربوط به فرهنگ و ارشاد اسلامی و در برش استانی ما و مخصوصاً جلسات شورای فرهنگ عمومی استان، عرض بنده این است که حال و هوای مسائل قرآنی اعم از حفظ، قرائت، جلسات قرآنی و جلسات تفسیر قرآن، استان ما حال نسبتاً خوبی دارد و در این زمینهها حرفهایی برای گفتن داریم.
وی یادآور شد: در حوزه عفاف و حجاب نیز استان ما همواره پیشگام بوده و جلسات خوبی در این زمینه برگزار شده و فعالیتهای قابل عرضهای داریم.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اظهار کرد: در حوزه فعالیتهای مربوط به مساجد نیز ما حتی منشور مسجد نوشتهایم و فعالیتهای مسجدی نسبتاً خوبی داشتهایم و جزو استانهایی هستیم که سالهای متمادی رسیدگی به امور مساجد در استان ما انجام میشود، اگر در دولتهای قبل آن گونه که باید این فعالیتها منسجم و مرتبط با شورای فرهنگ عمومی نبود، امروزه الحمدلله این وضعیت هم وجود دارد.
آیتالله عابدینی عنوان کرد: دغدغه رهبر حکیم انقلاب در ایجاد امید و نشاط در میان مردم در استان ما بهطور جدی پیگیری میشود، یعنی ما بین خطبههای نماز جمعه با شورای فرهنگ عمومی استانمان رابطه میبینیم، به این صورت که فکر میکنیم اینها همه مانند قطعات یک پازل هستند که وقتی در کنار هم قرار میگیرند آن نقشه ارزشمند ایمانی و دینی ایجاد میشود.
وی افزود: ما بسیار برای روح و روحیه انقلابی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر آن تأکید دارند اصرار میورزیم، حتی ما لیستی برای کمیتههای پنجگانه داریم که تلاش ما بر این است که اسامی پیشنهادی مطرح شده در آن افراد جامعی باشند و اقشار مختلف را در کنار هم ببینیم، یعنی وجه مشترک همه آنها نیز ایمان، روحیه انقلابی، علاقمندی به ارزشهای دینی، فسادستیزی و داشتن روحیه نشاط ایمانی باشد، همچنین توجه ویژه و جدی به مسئله مقاومت اسلامی که امروزه باید در رأس دغدغههای همه عزیزان ایمانی ما باشد، در استان ما مورد توجه است.
امام جمعه قزوین بیان کرد: اکنون که در آستانه انتخابات قرار داریم، معیارهای مهمی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در باب انتخابات بیان فرمودهاند که شامل سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت است، ما فکر میکنیم همه فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی استان را باید بسیج کنیم برای اینکه این معنا اتفاق بیفتد، چرا که معتقدیم اگر بتوانیم فضای مناسب انتخاباتی را مدیریت کنیم، خیلی از مشکلات را پیشاپیش حل کردهایم.
«وحدت» و «انسجام عمومی» جزو دغدغههای جدی شورای فرهنگ عمومی قزوین است
نماینده ولیفقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: ما وحدت و انسجام عمومی که مورد تأکید رهبر حکیم انقلاب است را جزو دغدغههای جدی شورای فرهنگ عمومی استانمان میدانیم و امیدواریم در همه این حوزهها و دغدغههای ایمانی بتوانیم وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم.
وی تأکید کرد: در استان قزوین برای موضوع ظهور و انتظار تشکیلاتی ایجاد شده است، برای موضوع غدیر نیز مسئول این معنا را در استان داریم و الحمدلله فعالیتهای جدی و قابل عرضهای در این زمینه در قزوین وجود دارد.
آیتالله عابدینی تصریح کرد: همچنین برای هفته بسیج و هفته کتاب نیز اهمیت قائل بودهایم و جلسات و سخنرانیهایی در روزهای پیشرو داریم، روز گذشته هم توفیق پیدا کردیم به کتابخانه، کتابداران و خادمان این عرصه سر زدیم، به آنها خداقوت گفتیم و از کتابخانه علامه رفیعی قزوین بازدید کردیم.
گفتنی است حسین براتی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین نیز در این جلسه حضور داشت.
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