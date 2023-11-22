قرق اختصاصی ظرفیتی مغفول مانده در حفاظت از حیات وحش/یک پیشنهاد

اسدالله حاتمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: امروزه جامعه بشری به قدری دچار بحران زیست محیطی شده است که رابطه انسان و طبیعت از آغاز خلقت تا کنون هیچ وقت به اندازه امروز نگران کننده و تهدیدآمیز نبوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: در کشور ما و خراسان جنوبی نیز با توجه به افزایش جمعیت انسانی، تجاوز به عرصه‌های طبیعی و تخریب زیستگاه، شرایط اقلیمی نامناسب نظیر خشکسالی‌های سالیان اخیر، شرایط اقتصادی و … باعث کاهش معنی دار و قابل توجه جمعیت انواع گونه‌های جانوری و گیاهی شده است.

حاتمی با اشاره به این موضوع که مواهب طبیعی مورد استفاده بشر پایان پذیر بوده افزود: بهره برداری از طبیعت باید به گونه‌ای باشد که ضامن حفظ آن برای نسل‌های آینده شود.

ضرورت روش‌های مشارکتی در حفاظت از محیط زیست

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در حال حاضر و در قالب مناطق تحت مدیریت حدود ۱۶ درصد از پهنه طبیعی را تحت مدیریت خود داردکه با توجه به امکانات موجود اعم از مالی و نیروی انسانی حفاظتی محدود جهت تحقق رسالت‌های قانونی خود وحمایت و حفاظت موثر و کارآمد از تنوع زیستی، باید نگاهی جدی به استفاده از روش‌های تلفیقی و به کارگیری مشارکت و همراهی بخش خصوصی وهمچنین جوامع محلی داشته باشد.

این مقام مسئول گفت: حفاظت فیزیکی از محیط زیست توسط بخش دولتی با عنایت به کم و کاستی‌های موجود مشتمل بر عدم ارتقای فرهنگ زیست محیطی، نقص برخی قوانین و مقررات، کمبود امکانات و تجهیزات دولتی (مالی و پرسنلی) و توان مقابله کم، وفور سلاح و فشنگ، افزایش سلاح‌های غیر مجاز و … به تنهایی ناکارآمد بوده و تقریباً اجرای این روش به تنهایی در دنیا منسوخ شده است.

حاتمی ادامه داد: لذا در حال حاضر ایده شکل‌گیری قرق‌های حیات‌وحش با زمامداری بخش خصوصی، در دنیا شتاب گرفته است ویکی از انواع الگوهای مدیریتی جدید در دنیا است.

وی تصریح کرد: طبق تجربیات مختلف جهانی حفاظت از زیستگاه‌ها وحیات وحش می‌تواند به دست بخش خصوصی وجوامع ساکن درعرصه های طبیعی و زیستگاه‌ها انجام شود.

دستاوردهای ایجاد قرق های اختصاصی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: در ایران نیز دستیابی به اهداف اصل پنجاهم قانون اساسی با تعامل و همکاری سازنده بین دولت و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های جوامع محلی و بخش خصوصی در جهت حفاظت از حیات وحش، کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، توسعه فرهنگ زیست محیطی بین جوامع بومی و محلی، اشتغالزایی و ایجاد درآمد از طریق جذب طبیعت گردان، شکارچیان داخلی و خارجی وعلاقمندان به طبیعت و حیات وحش را می‌توان از دستاوردهای ایجاد و راه اندازی قرق های اختصاصی عنوان کرد.

حاتمی افزود: ایجاد قرق های اختصاصی می‌تواند تاحدودی در حفظ ونگهداری مناطق چهارگانه محیط زیست کشور و همچنین تنوع زیستی موجودکمک کند

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تهیه پکیج‌های آموزشی و یا دوره مقدماتی آموزشی اجباری برای قرق دار و قرق بان ها به صورت جداگانه قبل از صدور مجوز نهایی، تعیین نحوه تایید صلاحیت نیروهای اجرایی قرق، شناخت کافی قرق دار از وضعیت اقتصادی - اجتماعی منطقه و … را می‌توان در جهت کمک به موفقیت در این طرح پیشنهاد داد.

یک ظرفیت قانونی مغفول مانده

حاتمی یادآور شد: قرق اختصاصی به عنوان یک ظرفیت قانونی یکی از ابزارهای حفاظت از حیات وحش تعریف شده است که البته به دلایل متعدد علیرغم گذشت سالیان زیاد از تصویب قانون فرصت اجرای آن در کشور تا کنون فراهم نشد ودر حال حاضر تنها محدود به مراکزی در استان‌های یزد، کرمان و سمنان است.

وی ادامه داد: در همین راستا استان خراسان جنوبی نیز ۴ اولویت به عنوان مناطق پیشنهادی قرق اختصاصی به سازمان معرفی کرده لکن پس از گذشت ۷ سال همچنان منتظر رفع موانع قانونی است (مشابه با سایر استان‌ها).

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنبوی یادآور شد: امیدواریم با رفع موانع قانونی شاهد مشارکت در حفاظت از زیستگاه و تنوع زیستی در استان باشیم.