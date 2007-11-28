احداث نخستین پل برقی عابر پیاده در هرمزگان

بهروز اکرمی در حاشیه بازدید از مکان نصب این پل عابر پیاده مکانیزه در مقابل بارگاه امامزاده سید مظفر(ع) شهر بندرعباس در به خبرنگار مهر گفت: این پل مکانیزه به عنوان اولین پا برقی عابر پیاده در کا استان هرمزگان ایجاد می شود و برای نصب آن بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی گفت: قرارداد ساخت این پل عابر پیاده با پیمانکار منعقد شده و ظرف دو ماه آینده به مرحله اجرا در می آید.

اکرمی خاطرنشان کرد: نصب دو پل برقی دیگر نیز در میادین مرکزی شهر بندرعباس در دستور کار شهرداری قرار دارد که محل آنها نیز تعیین شده و به زودی با تامین اعتبار مورد نیاز به اجرا درخواهد آمد.

روابط عمومی شهرداری بندرعباس نیز طی اطلاعیه ای از شهروندان به واسطه مشکلات موقت در آمد و شد همشهریان به بارگاه سید مظفر(ع) عذرخواهی نموده و به شهروندان اطمینان داده است تا شهرداری تمام توان خود را در انجام سریعتر این طرح بکار بندد.