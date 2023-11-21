طرح بهسازی و نوسازی اسکله بندر دیلم در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر محمد اسدی عصر سه شنبه در آئین تکریم از رئیس پیشین و معارفه سرپرست جدید اداره بندر و دریانوردی شهرستان دیلم اظهار داشت: بندر دیلم در حدود ۲۶۰ فروند موتور لنج باری ساماندهی شده و حدود ۶۰ شناور صیادی دارد که وجود این تعداد شناور با توجه به مساحت اندک خور منجر به ازدحام شناورها شده است.

فرماندار دیلم افزود: با اطاله خور دیلم به طول بیش از ۴۰۰ متر، علاوه بر افزایش ایمنی تردد و توقف شناورها، خطر غرق و آتش‌سوزی‌های پردامنه شناورها نیز به حداقل می‌رسد.

اسدی با اشاره به دستور وزیر کشور مبنی بر اینکه تغییر و تحول باید در اسرع وقت بین ادارات گمرک و بندر انجام گیرد افزود: در راستای تحقق یکی از مطالبات جدی دریانوردان دیلمی طرح بهسازی و نوسازی اسکله این بندر هم باید در اولویت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مردم‌داری، قانون مداری، اخلاق اسلامی و تلاش برای جلب رضایت مردم باید در سرلوحه کار همه مدیران شهرستان باشد.

در پایان این آئین که مدیرکل بنادر و دریانوردی استان، معاونین فرماندار و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در محل دفتر فرماندار حضور داشتند، از زحمات «احمد محمودی» قدردانی و با ح «رضا نیکو» به عنوان سرپرست اداره بندر و دریانوردی دیلم معارفه شد.