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۱ آذر ۱۴۰۲، ۸:۳۲

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

تصادف کامیون و پژو در محور فیروزکوه-سمنان/ ۲ نفر جان باختند

تصادف کامیون و پژو در محور فیروزکوه-سمنان/ ۲ نفر جان باختند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از تصادف کامیون و پژو پارس در محور فیروزکوه-سمنان خبر داد و گفت: متاسفانه در این حادثه دو نفر جان باختند.

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شب گذشته وقوع یک مورد حادثه تصادف کامیون و پژو پارس در کیلومتر ۵۴ محور فیروز کوه_سمنان به هلال احمر استان سمنان گزارش شد، ابراز کرد: امدادگران بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن بیان اینکه کارکنان امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر عملیات رهاسازی را به انجام رساندند، افزود: متأسفانه این حادثه دو فوتی در دم داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه خودرو پژو پارس سه سرنشین داشت، بیان کرد: یک مصدوم دیگر حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

باغبان ضمن بیان اینکه راننده کامیون دچار هیچ نوع مصدومیت نشده است، تصریح کرد: علت این حادثه تلخ توسط پلیس راه اعلام می‌شود.

وی افزود: عجله و شتاب، خستگی و خواب آلودگی، عدم تمرکز و هوشیاری کافی عمده‌ترین دلایل بروز تصادفات جاده‌ای هستند که برای پیشگیری از حوادث تلخ این چنین رانندگان را به رعایت قانون دعوت می‌کنیم.

کد مطلب 5946705

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