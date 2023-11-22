تصادف کامیون و پژو در محور فیروزکوه-سمنان/ ۲ نفر جان باختند

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شب گذشته وقوع یک مورد حادثه تصادف کامیون و پژو پارس در کیلومتر ۵۴ محور فیروز کوه_سمنان به هلال احمر استان سمنان گزارش شد، ابراز کرد: امدادگران بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن بیان اینکه کارکنان امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر عملیات رهاسازی را به انجام رساندند، افزود: متأسفانه این حادثه دو فوتی در دم داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه خودرو پژو پارس سه سرنشین داشت، بیان کرد: یک مصدوم دیگر حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

باغبان ضمن بیان اینکه راننده کامیون دچار هیچ نوع مصدومیت نشده است، تصریح کرد: علت این حادثه تلخ توسط پلیس راه اعلام می‌شود.

وی افزود: عجله و شتاب، خستگی و خواب آلودگی، عدم تمرکز و هوشیاری کافی عمده‌ترین دلایل بروز تصادفات جاده‌ای هستند که برای پیشگیری از حوادث تلخ این چنین رانندگان را به رعایت قانون دعوت می‌کنیم.