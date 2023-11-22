کتاب «قوراما» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در مراسمی با حضور مسؤولان و جمعی از مردم آستارا از کتاب «قوراما» نوشته «حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی» رونمایی شد.

«مجمد جواد باقری ارومی» امام جمعه آستارا در مراسم رونمایی از کتاب «قوراما» اظهار کرد: در این کتاب سعی شده چهل خاطره برگزیده از شش سال امامت جمعه بنده طی دو دوره ۳ ساله در شهرهای جعفر آباد اردبیل و اسالم گیلان که همگی بیانگر تجربه‌های تلخ و شیرین کار امامت جمعه است به اختصار بیان شود.

وی در رابطه با انتخاب نام «قوراما» برای این اثر گفت: «قوراما» یا چهل تکه، پارچه‌ای بزرگ است که از قرار دادن طرح‌ها و رنگ‌های مختلف در کنار هم و دوختن آنها به یکدیگر خلق می‌شود و به عنوان یک اثر هنری برای رومیزی، روتختی، روبالشی و مانند اینها استفاده می‌شود، نام کتاب را هم قوراما «چهل تکه» گذاشتم چون چهل خاطره پراکنده بنده هم در کنار یکدیگر یک کتاب را شکل داده اند.

حجت الاسلام باقری، ترویج فرهنگ دوستی با کتاب را نیاز همیشگی جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان دانست و گفت: باید با برنامه ریزی جامع و کلان، زمینه را برای پیوند ناگسستنی افراد با کتاب فراهم آورد و با تلاش مضاعف و جدیت کتابداران، شاهد گسترش بیش از پیش امر کتابخوانی در بین مردم این شهرستان باشیم.