۷ یادمان دفاع مقدس در ایلام ثبت ملی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسین فولادی اظهار کرد: در استان ایلام، ۷ یادمان وجود دارد که به ثبت ملی رسیده است و محل بازدید اردوهای راهیان نور هستند.

وی اضافه کرد: ۱۹ یادمان استانی هم ساخته شده و یا در دست احداث است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام، گفت: پیکر مطهر ۶ شهید گمنام عرضه دفاع مقدس در ۲۶ آذر ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا در ایلام دفن خواهند شد.

وی افزود: این شهدا در شهر آسمان آباد، پالایشگاه گاز، بخش بولی، اداره کل دادگستری استان و شهر ماژین دفن خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس ادامه داد: مکتب دفاع مقدس می‌تواند آینده درخشان نظام جمهوری اسلامی ایران را رقم بزند و نسل‌های توانمندی را برای انقلاب پرورش دهد.