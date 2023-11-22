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۱ آذر ۱۴۰۲، ۸:۴۴

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفای مقدس ایلام:

۷ یادمان دفاع مقدس در ایلام ثبت ملی شده است

۷ یادمان دفاع مقدس در ایلام ثبت ملی شده است

ایلام-مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفای مقدس ایلام گفت: در حال حاضر هفت یادمان دفاع مقدس در ایلام ثبت ملی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسین فولادی اظهار کرد: در استان ایلام، ۷ یادمان وجود دارد که به ثبت ملی رسیده است و محل بازدید اردوهای راهیان نور هستند.

وی اضافه کرد: ۱۹ یادمان استانی هم ساخته شده و یا در دست احداث است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام، گفت: پیکر مطهر ۶ شهید گمنام عرضه دفاع مقدس در ۲۶ آذر ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا در ایلام دفن خواهند شد.

وی افزود: این شهدا در شهر آسمان آباد، پالایشگاه گاز، بخش بولی، اداره کل دادگستری استان و شهر ماژین دفن خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس ادامه داد: مکتب دفاع مقدس می‌تواند آینده درخشان نظام جمهوری اسلامی ایران را رقم بزند و نسل‌های توانمندی را برای انقلاب پرورش دهد.

کد مطلب 5946733

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