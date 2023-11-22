صدور سند مالکیت برای اراضی دارای ابنیه احداثی قبل از سال ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عطا اله اکبری، گفت: آن دسته از شهروندانی که قبل از سال ۱۳۹۴ بر روی زمین‌های دولتی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی بنایی ساخته‌اند می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه اجرایی بند «م» تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲، مالکان واحدهای مسکونی اراضی تصرفی متعلق به دولت که قبل از سال ۱۳۹۴ و مطابق توسعه شهری واحد خود را ساخته باشند، می‌توانند برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه هر خانه‌ای که در اراضی تصرفی ساخته شود مشمول این آئین نامه نیست، تاکید کرد: منازل حتماً باید با مصالح بادوام ساخته شده و کاربری مسکونی داشته باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: واحدهای مسکونی همچنین باید در محدوده شهر ساخته شده و منطبق با طرح‌های توسعه شهری باشند.

اکبری افزود: افرادی که قبل از یکم فروردین ماه ۹۴ نسبت به احداث بنا و بهره‌برداری در این اراضی اقدام کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به تکمیل مدارک برای دریافت سند اقدام کنند.