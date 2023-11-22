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۱ آذر ۱۴۰۲، ۹:۲۵

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خبر داد؛

صدور سند مالکیت برای اراضی دارای ابنیه احداثی قبل از سال ۹۴

صدور سند مالکیت برای اراضی دارای ابنیه احداثی قبل از سال ۹۴

زاهدان- مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از صدور سند مالکیت برای اراضی دارای ابنیه احداثی قبل از سال ۹۴ در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عطا اله اکبری، گفت: آن دسته از شهروندانی که قبل از سال ۱۳۹۴ بر روی زمین‌های دولتی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی بنایی ساخته‌اند می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه اجرایی بند «م» تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲، مالکان واحدهای مسکونی اراضی تصرفی متعلق به دولت که قبل از سال ۱۳۹۴ و مطابق توسعه شهری واحد خود را ساخته باشند، می‌توانند برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه هر خانه‌ای که در اراضی تصرفی ساخته شود مشمول این آئین نامه نیست، تاکید کرد: منازل حتماً باید با مصالح بادوام ساخته شده و کاربری مسکونی داشته باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: واحدهای مسکونی همچنین باید در محدوده شهر ساخته شده و منطبق با طرح‌های توسعه شهری باشند.

اکبری افزود: افرادی که قبل از یکم فروردین ماه ۹۴ نسبت به احداث بنا و بهره‌برداری در این اراضی اقدام کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به تکمیل مدارک برای دریافت سند اقدام کنند.

کد مطلب 5946737

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    نظرات

    • علی IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
      0 1
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      سلام سند عرصه و اعیان و تک برگ شدن آن میتواند دعواهای چندین ساله رو از بین ببرد و تکلیف مالک مشخص و خرید و فروش بهتر شود
    • ناشناس IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      0 0
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      این کار بسیار اشتباه هست زمینهای تصرفی هست که سند مادر دارو ولی هنوز تفکیک نشده اند.در هر گوشه ای از ملک متصرفین در سال حدود ۱۳۶۹ تصرف کردند و احداث بنا کردند. مالک به دادگاه مراجعه کرده، پرونده در دادگاه دارند، به این متصرفین نباید سند بدهید، کاملآ در اشتباهید

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