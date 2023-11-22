ایرج دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت راه‌های استان اظهار کرد:: با توجه به بارش برف و باران طی ۲۴ ساعت گذشته در ۱۰ محور مواصلاتی استان، ۱۰ دستگاه ماشین آلات راهداری با مصرف بیش از ۷۰ تن شن و ماسه مانع از انسداد راه‌های درگیر در بارش شدند.

وی با اشاره به بارش برف و باران در محورهای شاهین‌دژ - تکاب، سردشت - پیرانشهر، مهاباد - سردشت، مهاباد - بوکان، خوی - چایپاره، پیرانشهر - تمرچین، ارومیه - سرو، ارومیه - سلماس، خوی - سلماس و ارومیه - تبریز گفت: با تلاش بیش از ۲۰ نفر از راهداران استان آذربایجان غربی هیچ محوری در سطح استان در مدت زمان بارش مسدود نشد و تردد در کلیه محورها روان بود.

دست نشان تاکید کرد: در زمان بارش‌ها هموطنان از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده و در صورت ضرورت، از ایمنی وسیله نقلیه و داشتن زنجیر چرخ اطمینان و پیش از سفر نیز برای اطلاع از وضعیت ترافیک و جوی محورها با شماره ۱۴۱ تماس حاصل کنند.