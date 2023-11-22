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۱ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۶

در ۲۴ ساعت اخیر انجام شد؛

برف‌روبی ۷۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

برف‌روبی ۷۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

ارومیه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته حجم عملیات برف‌روبی در محورهای ارتباطی استان به ۷۰ کیلومتر رسید.

ایرج دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت راه‌های استان اظهار کرد:: با توجه به بارش برف و باران طی ۲۴ ساعت گذشته در ۱۰ محور مواصلاتی استان، ۱۰ دستگاه ماشین آلات راهداری با مصرف بیش از ۷۰ تن شن و ماسه مانع از انسداد راه‌های درگیر در بارش شدند.

وی با اشاره به بارش برف و باران در محورهای شاهین‌دژ - تکاب، سردشت - پیرانشهر، مهاباد - سردشت، مهاباد - بوکان، خوی - چایپاره، پیرانشهر - تمرچین، ارومیه - سرو، ارومیه - سلماس، خوی - سلماس و ارومیه - تبریز گفت: با تلاش بیش از ۲۰ نفر از راهداران استان آذربایجان غربی هیچ محوری در سطح استان در مدت زمان بارش مسدود نشد و تردد در کلیه محورها روان بود.

دست نشان تاکید کرد: در زمان بارش‌ها هموطنان از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده و در صورت ضرورت، از ایمنی وسیله نقلیه و داشتن زنجیر چرخ اطمینان و پیش از سفر نیز برای اطلاع از وضعیت ترافیک و جوی محورها با شماره ۱۴۱ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 5946817

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