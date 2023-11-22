علی مستوفیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تصویب ۹ طرح سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری از نوع احداثی در کمیسیون فنی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری استان خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی اظهار کرد: این طرح‌ها شامل دو هتل، پنج طرح اردوگاه گردشگری و یک سفره‌خانه سنتی است.

وی در ادامه افزود: پیش‌بینی حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بالغ بر چهار هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال است.

وی در ادامه افزود: این طرح‌ها با ایجاد زمینه اشتغال ۱۱۲ نفر طبق ضوابط و قوانین مصوب در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کمیسیون فنی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری استان بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

مستوفیان با اشاره حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در اعطای مجوزهای لازم برای ایجاد تأسیسات گردشگری افزود: در ادامه کمیسیون فنی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری با ۱۲ طرح از نوع تبدیلی موافقت شد.