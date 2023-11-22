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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳

جزئیاتی از دخل و خرج پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۳_۱۱

مالیات بر واحدهای مسکونی مهر و نهضت ملی مسکن مشخص شد

مالیات بر واحدهای مسکونی مهر و نهضت ملی مسکن مشخص شد

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی در راستای قانون جهش تولید مسکن برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ معادل ۳۰۰ هزار تومان مالیات برای هر واحد تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت، میزان مالیات مسکن‌های مهر، بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی در راستای قانون جهش تولید مسکن برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در راستای تفاهم‌های سه‌جانبه با سازندگان، تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرار داد با آنها یا هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر واحد تعیین شده است.

در ادامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید شده است که هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این واحدهای مسکونی تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی در مقابل کشور موظف است به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس‌از دریافت این مالیات است.

کد مطلب 5946838
زهره آقاجانی

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