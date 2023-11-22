به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح چهارشنبه در نشست شورای پژوهش و فناوری استان بوشهر اظهار داشت: جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان در دانشگاه خلیج فارس در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: همچنین پارک علم و فناوری استان، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فنبازار را تشکیل دهد و این نمایشگاه هم در محل دانشگاه خلیج فارس و تاریخ ۱۴ و ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه دبیرخانه ستاد هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر برعهده دانشگاه خلیج فارس تشکیل خواهد بود، افزود: دستگاهها برنامههای پیشبینی شده خود را برای هفته پژوهش و فناوری حداکثر تا تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۲ به دبیرخانه ستاد جهت اطلاعرسانی اعلام نمایند.
پورات گفت: یکی از برنامههایی که باید مد نظر قرار گیرد نشستهایی به میزبانی دستگاههای اجرایی در حوزههای اولویتدار استان نظیر آب، کشاورزی، شیلات، صنایع پاییندست پتروشیمی، صنایع دریایی، محیط زیست و.دیگر بخشها است که باید بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعت برگزار شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر عنوان کرد: هفته پژوهش باید فرصتی برای تمرکز بر حوزه فناوری باشد و دستگاهها و دبیر کمیتهها با برنامهریزی دقیق جهت رفع نواقص اقدام کنند و از ظرفیتها برای برگزاری باشکوه هفته پژوهش و فناوری استفاده کنند.
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