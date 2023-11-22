به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا صبح روز چهارشنبه در آیین غبارروبی و ادای احترام به مزار شهید گمنام استانداری که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، ضمن تبریک این هفته، با بیان این‌که بسیج پرچم‌دار تفکر امامین انقلاب و شهیدان است، گفت: نیروی بسیجی محدود به زمان و جغرافیایی خاص نیست و هر نقطه از جهان که لازم باشد برای اعتلای ارزش‌های اسلامی و دینی و کمک به نظام اسلامی به میدان می‌آید.

وی در ادامه افزود: نظام اسلامی علی‌رغم همه تحریم‌ها، ام‌القرای جهان اسلام است و رهبری نهضت مقاومت در منطقه و جهان را عهده‌دار است.

بهرام‌نیا با اشاره به روحیه و فرهنگ بسیجی در کشور، منطقه و جهان اسلام، خاطرنشان کرد: همه ما مدیون امامین انقلاب هستیم و با وقوع انقلاب اسلامی ما توانستیم با تفکر بسیجی و با تاسی از فرمایشات امام راحل به جایگاه واقعی خود برسیم.

وی یادآور شد: شهدا و بسیجیان با سلوک معنوی و عارفانه‌ی خود بر قلب همه سیطره یافتند. بسیجی کسی است که خود را وقف مردم کند و همه اهداف آن در چارچوب نظام و قرآن باشد.

نماینده‌ی عالی دولت در استان ایلام بسیج را تندیس تفکر متعالی انقلاب و برگرفته از آیین مقدس دین مبین اسلام دانست و عنوان کرد: سردار شهید سلیمانی و شهیدان خرازی، باکری و فهمیده با فرهنگ بسیجی و سلوک معنوی بر قلب‌های مردم حاکم شدند و الگویی مناسب برای همه مردم شدند.

استاندار ایلام بیان داشت: بسیج میراث ماندگار امام راحل بود که در تاریخ ۵ آذرماه ۵۸ دستور تشکیل بسیج را صادر کردند و امروز تفکر بسیجی در جهان فراگیر شده است و در سراسر کشور، همه بسیجیان مایه اقتدار و پیشرفت نظام اسلامی هستند.

وی اضافه کرد: پس از چهار دهه از زمان تشکیل بسیج، مردم این تفکر را با جسم و جان خود پذیرفتند و امروز با وجود همه تحریم‌ها، در همه عرصه‌های علمی، فناوری، هوا و فضا و سایر علوم به پیشرفت قابل توجه‌ای دست یافتیم.

بهرام‌نیا با اشاره به فرمایشات حضرت امام‌خمینی (ره) در وصف بسیج، گفت: امام راحل فرمودند: «بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همه‌ی مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده‌اند و اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین‌انداز شد چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید».

وی اضافه کرد: امام راحل فرمودند: «بسیج شجره طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد».

استاندار ایلام در ادامه به فرمایشات مقام معظم‌رهبری در وصف بسیج نیز اشاره کرد و گفت: مقام معظم‌رهبری در وصف بسیج فرمودند: «بسیاری از پیشرفت‌ها و موفقیت‌های نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف مرهون تفکر و روی‌کرد بسیجی است.

وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و بمباران مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه فرمودند: «میدان، میدان غزّه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است» و به واسطه‌ی مجاهدت‌های جبهه مقاومت و حزب‌الله و جهادگران این عرصه که دارای روحیه‌ی بسیجی هستند به یقین حق بر باطل پیروز و مردم غزه و فلسطین با وجود ۱۵ هزار شهید در نهایت به سرزمین غصب شده خود خواهند رسید.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر برگزاری برنامه‌های بسیج به نحوی باشکوه در استان، گفت: دولت سیزدهم به بسیج، سپاه و شهدا عنایت ویژه‌ای دارد.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران برنامه‌های گرامی‌داشت هفته‌ بسیج و برنامه‌ی امروز غبارروبی و ادای احترام به مقام شهید گمنام استانداری، بیان داشت: این آرامگاه و مزار شهید بزرگوار، محل و مأمنی برای آرامش و تسکین ماست و خدا را شاکریم که آرامگاه و مزار این شهید بزرگوار در استانداری ایلام است.