قرارگاه پلیس راه ایلام راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی و به صورت ویدئوکنفرانس با حضور امانی رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور، همزمان با سراسر کشور، ساختمان قرارگاه پلیس راه ایلام به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام گفت: این پروژه به مساحت هزار و ۳۸۵ متر مربع (ساختمان اصلی ۸۷۰ و ساختمان جانبی ۵۱۵ متر مربع) با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

سیدزاهدین چشمه خاور افزود: این پروژه در راستای تعامل و همکاری بین راهداری و پلیس برای حفظ ایمنی مسافران و پیشگیری از حوادث و تخلفات رانندگی اجرا شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۶ باب پاسگاه پلیس راه در استان ادامه داد: استقرار پاسگاه‌های جدید پلیس راه و توسعه زیرساخت‌ها، سبب ارتقاء کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه و تقویت امر خدمت رسانی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام گفت: امیدواریم با احداث این مجموعه‌ها شاهد ارتقای ایمنی و کاهش حوادث رانندگی در راه‌ها و خدمات مطلوب به مردم استان باشیم.