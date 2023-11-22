به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی صبح چهارشنبه در در آئین کلنگ زنی ساخت ۲ کتابخانه در روستاهای «درودگاه» و «بُنداروز» شهرستان دشتستان بر تأکید بر اینکه کتاب بر گردن ما حق دارد، اظهار کرد: باید زیرساخت‌های دسترسی آسان مردم به کتاب را فراهم کنیم.

فرماندار دشتستان افزود: ساخت کتابخانه ها بسیار به ما کمک می‌کند که جوانان را در جهت تعلیم و تریبت صحیح هدایت کنیم و امروز کلنگ زنی این ۲ پروژه، برداشتن یک قدم مؤثر و مفید در این راستا است.

وی تصریح کرد: در شهرستان دشتستان نباید بگذاریم که علاقمندان به کتاب مظلوم واقع شوند بلکه باید همه کمک کنند که دشتستان به عنوان یک شهرستان در پیشانی فرهنگ استان و کشور بدرخشد.