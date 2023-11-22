به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جاننثاری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به اینکه خبرنگاران باید جسارت سوال پرسیدن داشته باشند، اظهار کرد: ما به غایت به رسانه احتیاج داریم اما این ترس رسانه از پرسشگری از مسئولان در نظام جمهوری اسلامی کمی نگران کننده است و باید این فضای اعتماد بین رسانه و مسئولان فراهم شود.
وی افزود: پیگیری موضوع احیای زایندهرود باید به سمت نخبگانی هدایت شود و رسانهها باید این مطالبهگری تا زمان حُصول نتیجه را پیگیری و با کارشناسان مختلف در این گفتگو و سپس از مسئولان کشوری و ملی مطالبهگری و پاسخگویی بخواهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تأکید کرد: رودخانه زایندهرود باید احیا شود و رسانهها این فریاد را به گوش مسئولان ملی برسانند؛ در مقابل این مطالبه عمومی مردمی هیچ کوتاهی جایز نیست.
وی با اشاره به هفته بسیج گفت: به رسانهها توصیه میشود که این هفته بیشتر به ترویج فرهنگ بسیج و بسیجی بپردازند.
جاننثاری با اشاره به در پیش بودن روز ۱۶ آذر روز دانشجو، گفت: از مسئولان دانشگاهی درخواست میشود ابعاد مختلف این روز حوادث، وقایع و چرایی نام گذاری این روز برای دانشجویان را تبیین کنند.
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