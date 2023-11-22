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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲

رسانه‌ها مطالبه‌ احیای زاینده‌رود را پیگیری کنند

رسانه‌ها مطالبه‌ احیای زاینده‌رود را پیگیری کنند

اصفهان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: پیگیری موضوع احیای زاینده‌رود باید به سمت نخبگانی هدایت شود و رسانه‌ها باید این مطالبه‌گری تا زمان حُصول نتیجه را پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان‌نثاری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به اینکه خبرنگاران باید جسارت سوال پرسیدن داشته باشند، اظهار کرد: ما به غایت به رسانه احتیاج داریم اما این ترس رسانه از پرسشگری از مسئولان در نظام جمهوری اسلامی کمی نگران کننده است و باید این فضای اعتماد بین رسانه و مسئولان فراهم شود.

وی افزود: پیگیری موضوع احیای زاینده‌رود باید به سمت نخبگانی هدایت شود و رسانه‌ها باید این مطالبه‌گری تا زمان حُصول نتیجه را پیگیری و با کارشناسان مختلف در این گفتگو و سپس از مسئولان کشوری و ملی مطالبه‌گری و پاسخگویی بخواهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تأکید کرد: رودخانه زاینده‌رود باید احیا شود و رسانه‌ها این فریاد را به گوش مسئولان ملی برسانند؛ در مقابل این مطالبه عمومی مردمی هیچ کوتاهی جایز نیست.

وی با اشاره به هفته بسیج گفت: به رسانه‌ها توصیه می‌شود که این هفته بیشتر به ترویج فرهنگ بسیج و بسیجی بپردازند.

جان‌نثاری با اشاره به در پیش بودن روز ۱۶ آذر روز دانشجو، گفت: از مسئولان دانشگاهی درخواست می‌شود ابعاد مختلف این روز حوادث، وقایع و چرایی نام گذاری این روز برای دانشجویان را تبیین کنند.

کد مطلب 5946957

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