به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه،، بندالحاقی ماده ۲۱ این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، آئین نامه‌های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش بینی نشده است، پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در مواردی که دولت یا دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرایی، شیوه نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه‌های رقومی شده اند، اما مدت خاصی پیش بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به تهیه و تصویب آن اقدام نماید.

همچنین طبق مصوبه مجلس در بند الحاقی ماده ۲۴، دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند.

در طول اجرای قانون برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۰ معتبر تلقی می‌گردد.