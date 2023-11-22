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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵

رییس حفاظت اطلاعات یگان ویژه:

صهیونیست‌ها یک تهدید بزرگ برای بشریت هستند

صهیونیست‌ها یک تهدید بزرگ برای بشریت هستند

رییس حفاظت اطلاعات یگان ویژه گفت: جنایات رژِیم صهیونیستی در غزه نشان داد این رژیم جعلی نه تنها تهدیدی برای جهان اسلام که تهدیدی برای کل بشریت است.

به گزارش خبرنگار مهر سردار اسفندیار کدخدایی در یادواره شهدای یگان‌های ویژه فراجا که صبح چهارشنبه در سالن ایثار بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: امروز مسئله کشتار زنان و کودکان غزه به مثابه یک آزمون بزرگ و پیچیده برای بشریت است.

رئیس حفاظت اطلاعات یگان ویژه با اشاره به مردودی برخی در قبال مسئله فلسطین تصریح کرد: مردمان بسیاری از کشورهایی که هیچ کسی گمان نمی‌کرد این روزها با برگزاری تجمعات مختلف اعتراض خود را نسبت به جنایات صهیونیست‌ها نشان دادند.

وی در ادامه افزود: جریان مقاومت پس از تحمل ۷۵ سال جنایت و اشغالگری عملیات طوفان الاقصی را انجام داد که به فرموده مقام معظم رهبری یک شکست جبران‌ناپذیر برای رژیم صهیونیستی تحمیل کرد.

سردار کدخدایی خاطر نشان کرد: صحنه‌های کشتار جنایات زنان و کودکان برای اسرائیل هیچ دستاوردی جز رسوایی ندارد.

رئیس حفاظت اطلاعات یگان ویژه گفت: عملیات طوفان الاقصی نشان داد که ارتش صهیونیست‌ها برخلاف ادعاهای پوشالیشان یک مجموعه شکننده است.

وی با اشاره به عملیات‌های متعدد گروه‌های مقامت گفت: مردم جهان باید به پا خیزند و از دولت‌های خود مطالبه حمایت از مردم غزه را داشته باشند.

سردار کدخدایی خاطر نشان کرد: جنایات رژِیم صهیونیستی در غزه نشان داد که این رژیم جعلی نه تنها تهدیدی برای جهان اسلام که تهدیدی برای کل بشریت است.

کد مطلب 5947020

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