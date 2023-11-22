به گزارش خبرنگار مهر سردار اسفندیار کدخدایی در یادواره شهدای یگانهای ویژه فراجا که صبح چهارشنبه در سالن ایثار بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: امروز مسئله کشتار زنان و کودکان غزه به مثابه یک آزمون بزرگ و پیچیده برای بشریت است.
رئیس حفاظت اطلاعات یگان ویژه با اشاره به مردودی برخی در قبال مسئله فلسطین تصریح کرد: مردمان بسیاری از کشورهایی که هیچ کسی گمان نمیکرد این روزها با برگزاری تجمعات مختلف اعتراض خود را نسبت به جنایات صهیونیستها نشان دادند.
وی در ادامه افزود: جریان مقاومت پس از تحمل ۷۵ سال جنایت و اشغالگری عملیات طوفان الاقصی را انجام داد که به فرموده مقام معظم رهبری یک شکست جبرانناپذیر برای رژیم صهیونیستی تحمیل کرد.
سردار کدخدایی خاطر نشان کرد: صحنههای کشتار جنایات زنان و کودکان برای اسرائیل هیچ دستاوردی جز رسوایی ندارد.
رئیس حفاظت اطلاعات یگان ویژه گفت: عملیات طوفان الاقصی نشان داد که ارتش صهیونیستها برخلاف ادعاهای پوشالیشان یک مجموعه شکننده است.
وی با اشاره به عملیاتهای متعدد گروههای مقامت گفت: مردم جهان باید به پا خیزند و از دولتهای خود مطالبه حمایت از مردم غزه را داشته باشند.
سردار کدخدایی خاطر نشان کرد: جنایات رژِیم صهیونیستی در غزه نشان داد که این رژیم جعلی نه تنها تهدیدی برای جهان اسلام که تهدیدی برای کل بشریت است.
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