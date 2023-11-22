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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۶

با مصوبه مجلس؛

سازوکار ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی تدوین می‌شود

سازوکار ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی تدوین می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که سازوکار تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب ماده الحاقی ۲ به این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

بر این اساس، در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می‌گردد.

کد مطلب 5947024
زهرا علیدادی

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