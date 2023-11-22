اختیارات بانک مرکزی درباره موسسات اعتباری تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۸ از موارد مراعا مانده لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی در رابطه با مؤسسات اعتباری از اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپردهها واگذار میگردد.
۲- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران
۳- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
۴- تبدیل بخشی از سپردههای عمده به سرمایه
۵- تبدیل بدهیهای غیرسپرده ای به سهام
۶- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از داراییها و بدهیها با انتقال تمامی تضمینها و تعهدهای مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت داراییهای بانکی
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