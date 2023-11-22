اجاق گاز منجر به انفجار منزل مسکونی در مشهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار احمد صفاییان اظهار کرد: انفجار منجر به آتش سوزی بامداد امروز در منزل مسکونی ۲ طبقه متروکه به سازمان اعلام و آتش نشانان از سه ایستگاه به محل حادثه در خیابان مطهری شمالی ۱۴ اعزام شدند.

رئیس ایستگاه ۲۸ سازمان آتش نشانی مشهد گفت: کانون آتش و انفجار طبقه همکف این ساختمان بود و فرد کارتن خواب در کنار ضایعات انبار شده خود اجاق گاز تک شعله روشن کرده بود که مجاورت آتش با مواد قابل اشتعال منجر به وقوع انفجار و آتش سوزی شده بود.

وی افزود: آتش نشانان به سرعت محل را ایمن سازی کردند و در این حادثه علاوه بر ایراد خسارت به این ساختمان، خودرو ۲۰۶ پارک شده در آن نزدیکی نیز دچار خسارت شد.

صفاییان اظهار کرد: این حادثه تلفات جانی نداشت.