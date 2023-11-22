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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۸

رییس ایستگاه ۲۸ سازمان آتش نشانی مشهد:

اجاق گاز منجر به انفجار منزل مسکونی در مشهد شد

اجاق گاز منجر به انفجار منزل مسکونی در مشهد شد

مشهد- رییس ایستگاه ۲۸ سازمان آتش نشانی مشهد گفت: استفاده از اجاق گاز تک شعله توسط یک کارتن خواب منجر به انفجار منزل مسکونی در این شهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار احمد صفاییان اظهار کرد: انفجار منجر به آتش سوزی بامداد امروز در منزل مسکونی ۲ طبقه متروکه به سازمان اعلام و آتش نشانان از سه ایستگاه به محل حادثه در خیابان مطهری شمالی ۱۴ اعزام شدند.

رئیس ایستگاه ۲۸ سازمان آتش نشانی مشهد گفت: کانون آتش و انفجار طبقه همکف این ساختمان بود و فرد کارتن خواب در کنار ضایعات انبار شده خود اجاق گاز تک شعله روشن کرده بود که مجاورت آتش با مواد قابل اشتعال منجر به وقوع انفجار و آتش سوزی شده بود.

وی افزود: آتش نشانان به سرعت محل را ایمن سازی کردند و در این حادثه علاوه بر ایراد خسارت به این ساختمان، خودرو ۲۰۶ پارک شده در آن نزدیکی نیز دچار خسارت شد.

صفاییان اظهار کرد: این حادثه تلفات جانی نداشت.

کد مطلب 5947059

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