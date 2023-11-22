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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۶

مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه خبر داد؛

۱۵ آذر آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای ابوذر کرمانشاه

۱۵ آذر آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای ابوذر کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه گفت: ۱۵ آذر آخرین مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر کرمانشاه است.

محمدهادی صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان کرمانشاه در حال برگزاری است که علاقمندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۱۵ آذر ماه است.

مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه تصریح کرد: جشنواره ابوذر در قالب‌های گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت، خبر، سرمقاله و تیتر، اینفوگرافیک و موشن گرافی، عکس و کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست برگزار می‌شود.

صحرایی خاطر نشان کرد: جشنواره ابوذر در موضوعاتی متنوعی برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند آثار خود را به نشانی aboozar۱۴۰۲@ در پیامرسان ایتا ارسال کنند.

کد مطلب 5947174

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