محمدهادی صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین جشنواره رسانهای ابوذر در استان کرمانشاه در حال برگزاری است که علاقمندان میتوانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
وی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۱۵ آذر ماه است.
مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه تصریح کرد: جشنواره ابوذر در قالبهای گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت، خبر، سرمقاله و تیتر، اینفوگرافیک و موشن گرافی، عکس و کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست برگزار میشود.
صحرایی خاطر نشان کرد: جشنواره ابوذر در موضوعاتی متنوعی برگزار میشود و علاقمندان میتوانند آثار خود را به نشانی aboozar۱۴۰۲@ در پیامرسان ایتا ارسال کنند.
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