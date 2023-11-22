سیلاب راه و گاز چند روستای مانه و سملقان را قطع کرد

غلامرضا شفیق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سیل در برخی نقاط شهرستان‌های مانه و سملقان خراسان شمالی اظهار کرد: سیل در شهرستان سملقان به راه روستاهای گرک دره اینچه سفلی و کلاته بز خسارت زد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی همچنین افزود: اداره کل راهداری استان در محل حادثه حضور دارد و ارتباط روستای کلاته بز برقرار را برقرار کرده است.

وی ادامه داد: عوامل راهداری هم اکنون مشغول انتقال لوله به محل سیل بردگی هستند تا بتوانند ارتباط موقت روستای گرگ دره اینچه سفلی را نیز برقرار کنند.

شفیق به خسارت‌های سیل در شهرستان مانه نیز اشاره کرد و گفت: در شهرستان مانه نیز، سیل باعث قطع گاز سه روستا شد.

وی ادامه داد: نیروهای هلال احمر در روستاهای قزلرقلعه بالا و پایین و ترجنلی، مواد غذایی و والور توزیع کرده و شرکت نفت نیز اقدام به توزیع نفت خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی افزود: نان نیز پخت شده و در حال انتقال به روستاهاست و برای گرم کردن مساجد روستاها (به عنوان اولویت اسکان) نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

شفیق تصریح کرد: همزمان شرکت گاز استان نیز مشغول رفع مشکل و ترمیم خسارت هاست و ممکن است با ترمیم لوله‌های گاز، گاز این روستاها تا پیش از ساعت ۲۱ وصل شود.