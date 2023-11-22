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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۴

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان:

مردمی‌سازی کنگره شهدا حائز اهمیت است

مردمی‌سازی کنگره شهدا حائز اهمیت است

اردستان-معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: مردمی‌سازی کنگره شهدا حائز اهمیت است چرا که در این حوزه تاکید بر این است که از تمام ظرفیت های مردمی و عمومی استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی فتحیان عصرچهارشنبه در جلسه کنگره شهدا شهرستان اردستان اظهار داشت: در شهرستان اردستان حوزه مربوط به شهدا و کنگره شهدا بسیار مورد توجه قرار گرفته و باید حرکت عمومی در این راستا نیز قرار گیرد.

وی افزود: موضوع مردمی بودن کنگره و استفاده از تمام ظرفیت‌ها باید در کنگره شهدا وجود داشته باشد همچنین خوب است که تمام اقشار جامعه در شهرستان نیز به کنگره شهدا ورود کنند و از ظرفیت آنان بهره گرفته شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان تاکید کرد: برنامه‌های شاخصی توسط کنگره شهدا اردستان در حال انجام است، مردمی‌سازی کنگره شهدا حائز اهمیت است چرا که در این حوزه تاکید بر این است که از تمام ظرفیت‌های مردمی و عمومی استفاده شود.

فتحیان خاطرنشان کرد: بخشی از المان‌ها و فضاسازی شهری نیز باید در خصوص شهادت و هویت دهنده شهدا باشد و نصب المان‌های خاص و کاربردی در سطح شهر مرتبط با موضوع شهادت و شهدا می‌تواند خوب باشد.

وی تصریح کرد: هویت بخشی به جامعه توسط شهدا صورت می‌گیرد و از جمله اهداف برگزاری یادواره‌های شهدا این است که زنده نگهداشتن یاد و انتقال پیام صورت گیرد.

سید محمد هادی احمدی‌طبا، فرماندار اردستان در این جلسه گفت: شهدا در انجام کارها و تمام اقدامات یاری رسان و پیش برنده خواهد بود و در حوادث اخیری که در شهرهای مختلف کشور رخ داد، شهرستان اردستان به عنوان آرام‌ترین شهرستان بود که این مهم با یاری شهدا بوده است.

وی یادآور شد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که اکثر جوانان و نوجوانان با خانواده شهدا ارتباطی ندارند بنابراین در این راستا با همکاری آموزش و پرورش دانش آموزان با حضور در منازل شهدا با خانواده شهید دیدار و ارتباط برقرار کرده‌اند.

فرماندار اردستان تصریح کرد: در حوزه انقلاب اسلامی شهید مدرس از شهدای شاخص اهل اردستان در تمام جهان است همچنین بعد از انقلاب نیز در حادثه حزب جمهوری اسلامی از بین ۷۲ شهید تعداد ۳ شهید متعلق به شهرستان اردستان بوده و در زمینه‌های مختلف شهدای شاخصی از این شهرستان وجود دارد.

سرهنگ پاسدار روح اله صنعتکار فرمانده سپاه اردستان نیز گفت: بیش از ۹۰ یادواره شهدا در شهرستان اردستان تاکنون اجرا شده که این‌ها در حوزه یادواره شهدای خانگی درب منازل شهدا، شهرستانی و محله‌ای بوده است.

وی یادآور شد: حدود ۱۱ جلسه مربوط به کارگروهی و کمیته‌های کنگره شهدا شهرستان برگزار شده همچنین تعداد مصوبات جلسات کنگره شهدا شهرستان حدود ۲۳۱ مصوبه بوده است.

فرمانده سپاه اردستان بیان کرد: سرودی برای اولین در حوزه کنگره شهدا شهرستان تولید شده که در این سرود نام شهدای شهرستان اردستان بکار رفته است.

کد مطلب 5947487

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