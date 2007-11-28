مکان و زمان برگزاری جایزه مهرگان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جوایز مهرگان از ساعت 16 تا 19 روز دوشنبه در فرهنگسرای ارسباران واقع در سیدخندان، خیابان جلفا اهدا می شود.

علیرضا زرگر - دبیرجایزه - با اعلام این خبر گفت: پس از رایزنیهای مختلف با اماکن فرهنگی شهر تهران سرانجام توانستیم سالنی را برای این مراسم بیابیم که اگرچه نسبت به تعداد میهمانان و مشتاقانی که حضور خواهند یافت، ظرفیت کمتری دارد ولی به هرشکل چون فضای جایزه مهرگان بالاخره مشخص شد خرسندیم.

زرگر پیشتر (28 آبان) در نشست خبری جایزه مهرگان گفته بود: با وجود مذاکرات طولانی هنوز هیچ سالن، فرهنگسرا و سینمایی با درخواست ما برای برگزاری جایزه موافقت نکرده است. این در حالی است که بسیای از سالنهای سطح شهر و فرهنگسراها متعلق به مردم هستند. اما ما برای اجرای یک برنامه دو سه ساعته در هر سال باید با اماکن دست و پنجه نرم کنیم.