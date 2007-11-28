استفاده از امکانات دولتی به نفع کاندیداها در انتخابات جرم است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، محمد روانگرد صبح امروز در نشست شورای اداری این شهرستان افزود: مردم باید احساس کنند که مسئولان به خصوص بخشداران امین آنها هستند.

روانگرد یادآور شد: از هم اکنون باید شرایط را به گونه ای مساعد کرد که تمام مردم با حضور گسترده و پرشور پای صندوقهای رای بیایند.

وی ضمن گرامیداشت هفته بسیج تاکید کرد: بسیج به عنوان عامل تحول، هرجایی که نظام مشکل داشته است مشکل گشایی کرده است.

روانگرد بیان داشت: در طول عمر پر برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی مخالفان بسیج کسانی بودند که ضد ارزشهای الهی آرمانهای امام راحل، ولایت و رهبری بوده اند.

فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه، بسیج ثمره انقلاب و نماینده ولایت است و افتخار امام و رهبری این است که خودشان را بسیجی می دانند، اظهار داشت: باید تفکر بسیجی را ترویج داد و با عملکرد بسیجی برای تعالی نظام و مردم تلاش کرد.