به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی چهارشنبه شب در مراسم سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در جمع دانشجویان بوشهری گفت: اتفاقات غزه مربوط به امروز و دیروز نیست و نتیجه ۷۵ سال اسارت و غارت و نسل کشی است.

رئیس اسبق بسیج دانشجویی کشور عنوان کرد: به قول رهبر انقلاب هزینه سازش بیشتر از مقاومت است و اگر فلسطینی‌ها سازش کرده بودند امروز اسمی از فلسطین نبود ولی الان طبق آمارها ۹۵ درصد تجمعات دنیا بر علیه رژیم غاصب است.

دستیار شهردار تهران ادامه داد: حماس قبل از شروع حمله پیش بینی این حجم از جنایت را نمی‌کرد اما رژیم غاصب صهیونیستی به دنبال حمله و اشغال غزه و خروج فلسطینی‌ها بود و اگر حماس حمله را شروع نمی‌کرد رژیم غاصب شروع می‌کرد.

مسئول سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران اظهار داشت: دستاورد بزرگ حماس و مقاومت غزه جلوگیری از ایده تشکیل دولت بزرگ یهودی در فلسطین است و شهروندان صهیونیستی به این نتیجه رسیدند که رژیم صهیونیستی توان تحقق آن را ندارد تا جایی که حدود سیصد هزار آواره دارند.

داوود گودرزی بیان کرد: بسیج برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باید ایفای نقش کند و انقلاب اسلامی که موجودی زنده است را از وضع موجود به وضع مطلوب رشد دهد.

رئیس اسبق بسیج دانشجویی کشور گفت: نگاه اسلام به انسان به عنوان اشرف مخلوقات است و باید زمینه رشد او در این دنیا فراهم شود. الزام رشد انسان در دنیا وجود جامعه دینی است و برای ایجاد جامعه دینی الزامی وجود دارد که آن حکومت دینی است.

گودرزی ادامه داد: اجرای اسلام کامل می‌تواند سعادت انسان را در دنیا و آخرت فراهم کند و ضامن اجرای اسلام کامل جز حکومت دینی نیست. فلسفه حکومت ایجاد شرایط زندگی خوب برای انسان‌ها است.

دستیار شهردار تهران افزود: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی پنج گام مسیر حرکت انقلاب اسلامی است و ما در مرحله سوم یا دولت اسلامی هستیم، بسیج دانشجویی باید به فهم دقیقی از مسیر حرکت انقلاب اسلامی برسد تا بتواند آن را رشد دهد.

داوود گودرزی بیان کرد: لازمه طی کردن این مراحل، تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی است و نیروی انقلابی در دانشگاه و حوزه تربیت می‌شود. فلسفه تشکیل بسیج دانشجو و طلبه تربیت نیروی انقلابی است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب عنوان داشت: رهبر انقلاب در دیدار با بسیج دانشجویی از خیمه انقلاب اسلامی بودن بسیج گفتند در حالی که در هیچ دیداری این عبارت را مطرح نکردند.

گودرزی افزود: راه تقویت انقلاب اسلامی توسط دانشجوها حفظ روحیه انقلابی، ایمان و حیا است.

داوود گودرزی اظهار داشت: بدون راه حل علمی و مشارکت نخبگان و دانشگاهیان نمی‌شود مشکلات جامعه را حل کرد، ما در سیاست خارجی موفق شدیم و در حل مسائل داخلی هم با حفظ روحیه انقلابی و ایمان و حیا می‌شود موفق شد، حاج قاسم سلیمانی با همین نسخه موفق شد.