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۱ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۵۲

رئیس اسبق بسیج دانشجویی کشور:

بسیج برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باید ایفای نقش کند

بسیج برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باید ایفای نقش کند

بوشهر- رئیس اسبق بسیج دانشجویی کشور گفت: بسیج برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باید ایفای نقش کند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی چهارشنبه شب در مراسم سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در جمع دانشجویان بوشهری گفت: اتفاقات غزه مربوط به امروز و دیروز نیست و نتیجه ۷۵ سال اسارت و غارت و نسل کشی است.

رئیس اسبق بسیج دانشجویی کشور عنوان کرد: به قول رهبر انقلاب هزینه سازش بیشتر از مقاومت است و اگر فلسطینی‌ها سازش کرده بودند امروز اسمی از فلسطین نبود ولی الان طبق آمارها ۹۵ درصد تجمعات دنیا بر علیه رژیم غاصب است.

دستیار شهردار تهران ادامه داد: حماس قبل از شروع حمله پیش بینی این حجم از جنایت را نمی‌کرد اما رژیم غاصب صهیونیستی به دنبال حمله و اشغال غزه و خروج فلسطینی‌ها بود و اگر حماس حمله را شروع نمی‌کرد رژیم غاصب شروع می‌کرد.

مسئول سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران اظهار داشت: دستاورد بزرگ حماس و مقاومت غزه جلوگیری از ایده تشکیل دولت بزرگ یهودی در فلسطین است و شهروندان صهیونیستی به این نتیجه رسیدند که رژیم صهیونیستی توان تحقق آن را ندارد تا جایی که حدود سیصد هزار آواره دارند.

داوود گودرزی بیان کرد: بسیج برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باید ایفای نقش کند و انقلاب اسلامی که موجودی زنده است را از وضع موجود به وضع مطلوب رشد دهد.

رئیس اسبق بسیج دانشجویی کشور گفت: نگاه اسلام به انسان به عنوان اشرف مخلوقات است و باید زمینه رشد او در این دنیا فراهم شود. الزام رشد انسان در دنیا وجود جامعه دینی است و برای ایجاد جامعه دینی الزامی وجود دارد که آن حکومت دینی است.

گودرزی ادامه داد: اجرای اسلام کامل می‌تواند سعادت انسان را در دنیا و آخرت فراهم کند و ضامن اجرای اسلام کامل جز حکومت دینی نیست. فلسفه حکومت ایجاد شرایط زندگی خوب برای انسان‌ها است.

دستیار شهردار تهران افزود: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی پنج گام مسیر حرکت انقلاب اسلامی است و ما در مرحله سوم یا دولت اسلامی هستیم، بسیج دانشجویی باید به فهم دقیقی از مسیر حرکت انقلاب اسلامی برسد تا بتواند آن را رشد دهد.

بسیج برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باید ایفای نقش کند

داوود گودرزی بیان کرد: لازمه طی کردن این مراحل، تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی است و نیروی انقلابی در دانشگاه و حوزه تربیت می‌شود. فلسفه تشکیل بسیج دانشجو و طلبه تربیت نیروی انقلابی است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب عنوان داشت: رهبر انقلاب در دیدار با بسیج دانشجویی از خیمه انقلاب اسلامی بودن بسیج گفتند در حالی که در هیچ دیداری این عبارت را مطرح نکردند.

گودرزی افزود: راه تقویت انقلاب اسلامی توسط دانشجوها حفظ روحیه انقلابی، ایمان و حیا است.

داوود گودرزی اظهار داشت: بدون راه حل علمی و مشارکت نخبگان و دانشگاهیان نمی‌شود مشکلات جامعه را حل کرد، ما در سیاست خارجی موفق شدیم و در حل مسائل داخلی هم با حفظ روحیه انقلابی و ایمان و حیا می‌شود موفق شد، حاج قاسم سلیمانی با همین نسخه موفق شد.

کد مطلب 5947670

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