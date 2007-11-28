محقق ایرانی نخستین رئیس کرسی سرطان ریه یک دانشگاه آمریکایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی سرطان ریه دانشگاه بیمارستانهای کلیولند آمریکا با بودجه اولیه 5/1 میلیون دلاری راه اندازی شده است.

دکتر افشین دولتی محقق ایرانی مرکز سرطان شناسی ایرلند دانشگاه بیمارستانهای کلیولند در آمریکا که پیش از این نیز به عنوان یکی از محققان اصلی برنامه توسعه درمان شناسی در آمریکا فعالیت داشته است، گفت : با استفاده از این بودجه امکان نوینی برای گسترش تحقیقاتم در عرصه ارایه تکنیکهای نوین درمان سرطان ریه فراهم شده است.

این محقق ایرانی هم اکنون بر روی آزمایش و تولید داروهای نوین برای مقابله و درمان این سرطان فعالیت می کند.

به گزارش مهر، دکتر دولتی در ماههای اخیر عامل زیستی منحصربفردی را کشف کرده است که با استفاده از آن امکان پیش بینی ادامه حیات بیماران مبتلا به سطح پیشرفته سرطان ریه و واکنش بیماران به درمان ممکن می شود.

وی دریافته است بیمارانی که سطح پایینی از عامل زیستی ICAM دارند، شانس بیشتری برای ادامه حیات داشته و در عین حال واکنش امیدوارکننده تری به شیمی درمانی خواهند داشت.