عملیات اجرایی بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی الزهرا(س) در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی، صبح پنجشنبه به مناسبت هفته بسیج در سفر خود به استان یزد در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجتمع بیمارستانی ۱۲۸ تختخوابی الزهرا(س) یزد حضور یافت.

این بیمارستان توسط معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه بهره برداری می شود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز پیمانکار طرح و ساخت این بیمارستان است.

این بیمارستان در ۶ طبقه و با زیربنای ۲۲ هزار و ۶۷۶ مترمربع احداث می شود و بهره برداری آن نیز سپاه الغدیر استان یزد است.

این بیمارستان دارای ۱۱۲ تخت بستری عادی، ۱۶ تخت مراقبت های ویژه شامل تخت ویژه مراقبت نوزادان، زایمان، اورژانس، دیالیز است.

سردار حسین سلامی در ادامه سفر خود به استان یزد امروز در اجتماع بزرگ بسیجیان حضور خواهد یافت.