  1. استانها
  2. یزد
۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰

با حضور فرمانده سپاه پاسداران؛

عملیات اجرایی بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی الزهرا(س) در یزد آغاز شد

عملیات اجرایی بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی الزهرا(س) در یزد آغاز شد

یزد- عملیات اجرایی مجتمع بیمارستانی ۱۲۸ تختخوابی الزهرا(س) امروز با حضور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یزد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی، صبح پنجشنبه به مناسبت هفته بسیج در سفر خود به استان یزد در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجتمع بیمارستانی ۱۲۸ تختخوابی الزهرا(س) یزد حضور یافت.

این بیمارستان توسط معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه بهره برداری می شود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز پیمانکار طرح و ساخت این بیمارستان است.

این بیمارستان در ۶ طبقه و با زیربنای ۲۲ هزار و ۶۷۶ مترمربع احداث می شود و بهره برداری آن نیز سپاه الغدیر استان یزد است.

این بیمارستان دارای ۱۱۲ تخت بستری عادی، ۱۶ تخت مراقبت های ویژه شامل تخت ویژه مراقبت نوزادان، زایمان، اورژانس، دیالیز است.

سردار حسین سلامی در ادامه سفر خود به استان یزد امروز در اجتماع بزرگ بسیجیان حضور خواهد یافت.

کد مطلب 5947878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها