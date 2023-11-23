۴۰ نامزد انتخابات مجلس در دامغان تائید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندرآبادی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد انتخابات استان سمنان که با حضور رئیس ستاد انتخابات کشور در استانداری سمنان برگزار شد، بیان کرد: در حوزه انتخابیه شهرستان دامغان شاهد نام نویسی ۵۳ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی بودیم.

وی با بیان اینکه ۴۰ نفر از این بین تائید صلاحیت شدند و در اسفند ماه با هم به رقابت خواهند پرداخت، افزود: صلاحیت شش نفر از داوطلبان محرز نشد و هفت نفر نیز رد صلاحیت شدند.

رئیس ستاد انتخابات دامغان همچنین از تشکیل هیأت اجرایی در روزهای اول موعد قانونی با دعوت از ۳۰ معتمدان شهرستان خبر داد و گفت: هشت نفر از معتمدان در این نشست انتخاب و روند اجرایی انتخابات را بر عهده دارند.

بندرآبادی با بیان اینکه جانمایی و همچنین تجهیز شعب اخذ رأی از اقدامات ستاد انتخابات شهرستان دامغان است، گفت: ۹۷ شعبه اخذ رأی برای حوزه انتخابیه شهرستان دامغان برای انتخابات ۱۱ اسفند سال جاری در نظر گرفته شده است.

وی از تعیین اعضای شعب اخذ رأی توسط هیأت اجرایی حوزه انتخابیه دامغان خبر داد و گفت: جلسات مستمر با هیأت نظارت شهرستان برگزار و اقدامات در سایه تعامل دو سویه در دستور کار قرار دارد.