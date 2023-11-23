بسیج از عوامل اقتدار و استمرار انقلاب و نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبرپور جمشیدیان ظهر پنج شنبه در همایش تکریم علما و روحانیون عرصه جهاد تبیین که در سالن جلسات مرکز بزرگ به مناسبت هفته بسیج برگزار شد در سخنانی اظهار کرد: بسیج یادگار امام راحل و نیز یک شجره طیبه است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه گفت: بسیج در عمل نشان داده است که در تمام عرصه‌های ملی حضوری تأثیرگذار داشته است و همین امر خود یکی از عوامل اقتدار و استمرار این نظام اسلامی می‌باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: باید فرهنگ بسیجی را نه تنها در داخل کشور بلکه به خارج از مرزها صادر کنیم زیرا این فرهنگ بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است.

سردار پورجمشیدیان افزود: بسیاری از مردم ما شاید عضو بسیج یا کارت بسیج نداشته باشد ولی در عمل و روحیه بسیجی هستند و از اخلاص و صداقت و روحیه جهادی برخوردار می‌باشند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از وظایف عالمان دینی اشاره داشت و گفت: امروز توطئه‌های دشمنان با روشنگری علما و روحانیون می‌تواند به راحتی خنثی شود و از سوی دیگر علما باید در بصیرت افزایی مردم نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

سردار پور جمشیدیان در ادامه سخنان خود عنوان داشت: این انقلاب متعلق به تمام ملت ایران می‌باشد و نظام ما یک نظام کاملاً مردمی محسوب می‌گردد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه گفت: امروز این انقلاب در حساس‌ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد به نوعی که در هر موضع و اقدامی می‌تواند در وضعیت منطقه و حتی جهان تأثیرگذار باشد.

سردار جمشیدیان ادامه داد: دشمنان همواره به دنبال ایجاد تفرقه و از بین بردن وحدت در کشور و بر هم زدن امنیت در این استان هستند بنابراین علما و روحانیون باید در این زمینه‌ها هوشیار باشند و مردم را بیدار و هوشیار نمایند.

سردار پورجمشیدیان یادآور شد: متأسفانه مناطق مرزی کشور به خصوص مناطق غربی به دلیل برخی از شرارت‌های عوامل ضد انقلاب و تجزیه طلب آنگونه که می‌خواستیم توسعه پیدا نکرده‌اند ولی با این وجود با توجه به نگاه دولت سیزدهم و نیز کارهای زیربنایی سپاه شاهد رفع این مشکلات در استانی همانند کردستان هستیم.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین، اظهار کرد: اسرائیل غاصب با هدف از بین بردن غزه و نیز بی اثر کردن تأثیرات عملیات طوفان الاقصی دست به قتل عام زنان و کودکان در غزه زد ولی این کار هیچ تأثیری در عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصی نداشت.