تعرفه پیام کوتاه کاهش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص توسعه طرحهای مخابراتی گفت: ما از توسعه این طرحها و وضعیت آنها راضی هستیم به طوری که در طول سالهای گذشته 7 میلیون خط تلفن همراه در کشور به مردم عرضه شد در حالیکه امروز 27 میلیون خط تلفن همراه به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی در مورد مشکلات آنتن دهی تلفن های همراه گفت: در تلاش هستیم این مشکل را حل کنیم اما مردم در حال حاضر از پایین آمدن قیمت تلفنهای همراه و به روز شدن واگذاری تلفنهای ثابت راضی هستند و این موضوع برای ما نیز راضی کننده است.

وزیر ارتباطات همچنین اعلام کرد که این وزارتخانه تا کنون از هزار و 791 پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد حمایت کرده و بیش از 66 میلیارد ریال به دانشگاهیان کمک کرده است.